تهدید تازه ترامپ علیه ایران؛ «ضربه سخت اقتصادی در راه است»
در شرایطی که مذاکرات ایران و آمریکا برای پایان جنگ به بنبست رسیده، دونالد ترامپ بار دیگر به ابزار فشار اقتصادی متوسل شده و وعده داده است واشنگتن «ضربه سختی» به اقتصاد ایران وارد خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در گفتوگو با شبکه «فاکسنیوز» اعلام کرد آمریکا بهزودی فشار اقتصادی سنگینی علیه ایران اعمال خواهد کرد.
این تهدید یک روز پس از اظهارات اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، مطرح شد که گفته بود واشنگتن در آینده نزدیک، احتمالا از هفته آینده، اقداماتی علیه تهران انجام خواهد داد که به گفته او «تاکنون کسی شاهد آن نبوده است».
دولت ترامپ پس از ناکامی تلاشها برای احیای توافق موقت، اکنون در حال تدوین چارچوبی جدید برای مذاکرات با ایران است و همزمان فشارهای اقتصادی و دریایی علیه تهران را افزایش داده است.
یک منبع دیپلماتیک آمریکایی نیز اعلام کرده واشنگتن دیگر به دنبال احیای توافق موقت در شکل قبلی آن نیست و مذاکرات را بر پایه شروط جدیدی دنبال میکند؛ شروطی که قرار است تعهدات دو طرف، موارد نقض توافق و پیامدهای آن را بهصورت شفاف مشخص کند.
بر اساس این گزارش، آمریکا به دنبال سازوکاری است که اجرای تعهدات ایران و نحوه پایبندی به توافق را بتوان بهصورت مستقل راستیآزمایی کرد تا اختلافات گذشته بر سر تفسیر تعهدات تکرار نشود.
با این حال، تشدید تهدیدهای اقتصادی واشنگتن نشان میدهد دولت ترامپ بار دیگر به ابزار فشار علیه تهران متوسل شده است؛ رویکردی که در شرایط بنبست مذاکرات میتواند مسیر دستیابی به توافق را پیچیدهتر کند.