به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دولت ونزوئلا، امروز- سه‌شنبه- از توافق با اسرائیل برای ایجاد سازوکاری جهت هماهنگی و تسهیل ارائه خدمات کنسولی خبر داد؛ اقدامی که پس از ۱۷ سال قطع روابط دیپلماتیک میان دو طرف، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر محسوس در رویکرد کاراکاس در قبال تل‌آویو باشد.

ونزوئلا در سال ۲۰۰۹ و در پی حملات اسرائیل به نوار غزه، روابط خود را با این رژیم قطع کرده بود. کاراکاس در سال‌های گذشته نیز روابط نزدیکی با ایران داشت و از متحدان منطقه‌ای تهران محسوب می‌شد.

با این حال، در ماه‌های اخیر رویکرد دولت ونزوئلا تغییر کرده و روابط این کشور با واشنگتن به شکل محسوسی نزدیک‌تر شده است؛ روندی که به نوشته رسانه‌های منطقه‌ای، بر سیاست خارجی کاراکاس و روابط آن با تهران نیز تأثیر گذاشته است.

بر اساس اعلام دولت ونزوئلا، سازوکار جدید با هدف تسهیل دسترسی شهروندان دو طرف به خدمات کنسولی و ایجاد کانال هماهنگی در این زمینه شکل خواهد گرفت.

این توافق در شرایطی حاصل شده است که نفوذ آمریکا بر تحولات سیاسی ونزوئلا افزایش یافته و دولت کاراکاس در برخی پرونده‌ها فاصله بیشتری از سیاست‌های پیشین خود در قبال ایران گرفته است.

تحولات اخیر می‌تواند نشانه تغییر تدریجی جایگاه ونزوئلا در معادلات منطقه‌ای باشد؛ کشوری که در سال‌های گذشته یکی از شرکای نزدیک ایران به شمار می‌رفت، اما اکنون در حال بازتعریف روابط خود با آمریکا و دیگر بازیگران بین‌المللی است.

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