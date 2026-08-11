پشت پرده انتصابات نظامی جدید ایران؛ عطوان از تغییر معادلات قدرت در منطقه میگوید
«ایران جدید» در حال شکلگیری است؛ این خلاصه تحلیلی عبدالباری عطوان از انتصابات اخیر نظامی و امنیتی تهران است. او معتقد است ایران پس از پشت سر گذاشتن موج ترورها و فشارهای نظامی، در حال بستن شکافهای امنیتی و آماده شدن برای مرحلهای است که میتواند موازنه قدرت در منطقه را تغییر دهد.
به گزارش ایلنا، عبدالباری عطوان، تحلیلگر جهان عرب، در یادداشتی در روزنامه فرامنطقهای «رای الیوم»، با بررسی انتصابات اخیر در ساختار نظامی و امنیتی ایران، این تغییرات را نشانه تلاش تهران برای بازسازی ساختار فرماندهی، تقویت انسجام داخلی و آماده شدن برای مرحله جدیدی از رویارویی با آمریکا و اسرائیل دانست.
عطوان معتقد است انتصابهای گسترده اخیر در سطوح عالی نظامی و امنیتی، که برای پر کردن خلأهای ایجادشده پس از ترور شماری از فرماندهان پیشین انجام شده، نشان میدهد ساختار رهبری جدید ایران در حال تثبیت موقعیت خود و آمادهسازی کشور برای مرحله بعدی تقابل است.
به گفته وی، این تصمیمها پس از نشست هفتساعته میان رهبر انقلاب اسلامی ایران، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور و شماری از مشاوران و فرماندهان نظامی اتخاذ شده و شامل انتصاب چند فرمانده ارشد در ساختار نظامی و امنیتی کشور بوده است.
عطوان، انتصاب فرمانده جدید ستاد کل نیروهای مسلح، دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی و فرمانده جدید سپاه پاسداران را بخشی از یک بازآرایی گسترده در ساختار فرماندهی ایران میداند؛ بازآراییای که به باور او میتواند هماهنگی میان ارتش و سپاه را افزایش دهد.
وی در ادامه مدعی شده است که حضور پررنگ فرماندهان سپاه در ساختار جدید، نشانه حرکت ایران به سمت مواضع سختتر در عرصه سیاسی و نظامی است. از نگاه عطوان، تهران در این مسیر همچنان بر اصولی مانند حفظ حاکمیت خود بر تنگه هرمز، حق غنیسازی اورانیوم و حفظ ذخایر هستهای خود تأکید خواهد کرد.
به باور این تحلیلگر، تقویت جبهه داخلی نیز یکی از محورهای اصلی این تغییرات است. او انتصاب حسین طائب در ساختار بسیج را در همین چارچوب ارزیابی کرده و معتقد است تهران تلاش دارد با تقویت سازوکارهای امنیت داخلی، از تکرار ناآرامیهای احتمالی جلوگیری کند.
عطوان در بخش دیگری از یادداشت خود، نتیجه این تحولات را تقویت موقعیت ایران پس از ماهها رویارویی با اسرائیل و آمریکا میداند. او معتقد است تهران پس از بازسازی ساختار نظامی و امنیتی خود، ممکن است از وضعیت صرفا دفاعی فاصله گرفته و به سمت افزایش توان بازدارندگی و اتخاذ رویکرد تهاجمیتر حرکت کند.
وی همچنین تغییر رویکرد دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، از تقابل نظامی به اعمال فشار و محاصره اقتصادی علیه ایران را یکی از عواملی دانسته که میتواند فضای بیشتری برای بازسازی توان نظامی و امنیتی تهران ایجاد کند.
عطوان در ادامه با اشاره به ترور فرماندهان نظامی، مسئولان سیاسی و دانشمندان هستهای ایران در سالهای گذشته، متذکر شده است که راهبرد ترور اسرائیل در برابر ایران به تدریج کارایی گذشته خود را از دست میدهد؛ زیرا به گفته او، تهران در حال تقویت ساختارهای امنیتی و شناسایی و حذف شبکههای جاسوسی است.
این تحلیلگر همچنین عدم ظهور علنی آیت الله مجتبی خامنهای، رهبر جدید ایران و حلقه محدود اطراف او از حضورهای عمومی را بخشی از تدابیر امنیتی جدید تهران ارزیابی کرده است.
عطوان در جمعبندی این تحلیل مینویسد که ایران در حال شکل دادن به ساختاری جدید تحت رهبری جدید است؛ ساختاری که به باور او خود را برای ادامه رویارویی با آمریکا و اسرائیل آماده میکند. از نگاه این تحلیلگر، اگر تهران واقعا از راهبرد دفاعی به سمت رویکرد تهاجمی حرکت کند، این تغییر میتواند بر موازنه قدرت و نقشه نفوذ در خاورمیانه تأثیر قابل توجهی بگذارد.