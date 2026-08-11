ترامپ از تدوین سه «راهبرد» درباره ایران خبر داد
رئیسجمهور آمریکا روز سهشنبه اعلام کرد واشنگتن سه گزینه را در قبال ایران در نظر گرفته که یکی از آنها ازسرگیری حملات نظامی است.
به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، امروز- سهشنبه- در جمع خبرنگاران گفت آمریکا سه راهبرد پیشرو دارد: ادامه سیاست کنونی و زیر نظر گرفتن شرایط ایران، وارد کردن یک «ضربه بسیار سنگین» به ایران یا تلاش برای شکست اقتصادی و ورشکستگی این کشور.
وی در تشریح گزینه نخست مدعی شد واشنگتن میتواند به سیاست فعلی خود ادامه دهد و منتظر بماند تا شرایط اقتصادی ایران وخیمتر شود. ترامپ با ادعای اینکه تورم در ایران به حدود ۳۰۰ درصد رسیده است، گفت: «میتوانیم همین مسیر را ادامه دهیم و ببینیم اوضاع آنها چقدر بدتر میشود.»
رئیسجمهور آمریکا همچنین مدعی شد سیاست فعلی واشنگتن، از جمله اعمال محاصره دریایی در تنگه هرمز، در حال نتیجه دادن است.
ترامپ با اشاره به وضعیت اقتصادی ایران مدعی شد ارزش پول ملی این کشور تقریبا از بین رفته و دولت ایران در پرداخت حقوق نیروهای نظامی خود با مشکل مواجه است. وی افزود در چنین شرایطی، آمریکا میتواند بدون تغییر رویکرد، به فشارهای فعلی ادامه دهد.
ترامپ پیشتر در هشتم ژوئیه اعلام کرده بود آتشبس میان آمریکا و ایران که در شب ۱۸ ژوئن برقرار شده بود، دیگر اعتبار ندارد. پس از آن نیز ارتش آمریکا چندین مرحله حمله به ایران انجام داد.
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا مدعی شده بود این حملات در واکنش به اقدامات ایران علیه کشتیهای تجاری در حال عبور از تنگه هرمز انجام شده است.