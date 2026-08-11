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جنگ به قلب صنایع رسید؛ توقف فعالیت کارخانه‌های مهم روسیه و اوکراین

جنگ به قلب صنایع رسید؛ توقف فعالیت کارخانه‌های مهم روسیه و اوکراین
کد خبر : 1825056
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حملات متقابل روسیه و اوکراین این بار زیرساخت‌های صنعتی دو کشور را هدف گرفت و فعالیت یک کارخانه بزرگ فولاد در زاپوریژیا و یک مجتمع پتروشیمی در غرب سیبری را متوقف کرد.

به گزارش ایلنا، در پی حملات متقابل روسیه و اوکراین، فعالیت دو مجتمع صنعتی مهم در دو کشور متوقف شد؛ کارخانه فولاد زاپوریژاستال در اوکراین پس از حمله روسیه تعطیل شد و یک مجتمع بزرگ پتروشیمی در غرب سیبری روسیه نیز در پی حمله پهپادی اوکراین از مدار تولید خارج شد.

شرکت متین‌وست اعلام کرد کارخانه بزرگ فولاد زاپوریژاستال در شهر زاپوریژیا، پس از آسیب دیدن در حمله روسیه، تمامی فعالیت‌های خود را متوقف کرده است.

این شرکت اعلام کرد حمله روسیه به تأسیسات انرژی و زیرساخت‌های واحدهای صنعتی متین‌وست در زاپوریژیا خسارت وارد کرده و بخش‌های اصلی و جانبی مورد استفاده در تولید کک و فعالیت کوره‌های بلند نیز آسیب دیده‌اند.

در طرف مقابل، سه منبع به رویترز گفتند مجتمع پتروشیمی «سیبور زاپ‌سیب‌نفتخیم» روسیه نیز در پی حمله پهپادی روز دوشنبه آسیب دیده است.

این مجتمع در شهر توبولسک در منطقه تیومن در غرب سیبری قرار دارد و از مهم‌ترین مراکز پتروشیمی روسیه محسوب می‌شود.

یکی از منابع اعلام کرد فعالیت این مجتمع که بزرگ‌ترین کارخانه تولید گاز مایع نفتی روسیه به شمار می‌رود، تا زمان مشخص شدن میزان خسارت و بررسی پیامدهای حمله، برای مدت نامعلومی متوقف شده است.

الکساندر مور، فرماندار منطقه تیومن، روز دوشنبه اعلام کرده بود که پس از حمله پهپادی، آتش‌سوزی در یک مرکز صنعتی منطقه رخ داده است، اما درباره محل دقیق حادثه توضیحی ارائه نکرد.

توقف فعالیت این دو مجتمع صنعتی، بار دیگر نشان می‌دهد که درگیری روسیه و اوکراین تنها به میدان نبرد محدود نمانده و زیرساخت‌های انرژی، صنایع سنگین و مراکز تولیدی دو کشور نیز به اهداف حملات متقابل تبدیل شده‌اند.

گسترش حملات به مراکز صنعتی می‌تواند علاوه بر خسارت مستقیم به زیرساخت‌ها، بر ظرفیت تولید، زنجیره تأمین انرژی و فعالیت صنایع وابسته در هر دو کشور تأثیر بگذارد.

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