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بازداشت دو نظامی سابق چینی به اتهام جاسوسی در کره جنوبی

بازداشت دو نظامی سابق چینی به اتهام جاسوسی در کره جنوبی
کد خبر : 1824976
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‌دو نظامی سابق چینی به اتهام جاسوسی در کره جنوبی دستگیر شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دو نظامی سابق چینی به اتهام جاسوسی در کره جنوبی دستگیر شدند.

بنا به گزارش پلیس کره جنوبی، این دو نفر به اقداماتی از جمله رهگیری ارتباطات بین جت‌های جنگنده و کنترل زمینی و جمع‌آوری اطلاعات در مورد تحرکات تسلیحات آمریکایی متهم شده‌اند.

پلیس اعلام کرد یکی از مظنونین، یک تبعه چینی حدوداً ۶۰ ساله، یک دستگاه رهگیری متشکل از یک گیرنده رادیویی نرم‌افزاری، یک آنتن و یک لپ‌تاپ را در هتلی در نزدیکی یک پایگاه هوایی که به طور مشترک توسط نیروهای هوایی کره جنوبی و آمریکا در جنوب کره جنوبی استفاده می‌شود، نصب کرده است.

پلیس اعلام کرد این مرد متهم است که از سال ۲۰۲۴ چندین بار ارتباطات بین جت‌های جنگنده‌ای که توسط خلبانان کره جنوبی و آمریکا و کنترل‌کنندگان ترافیک هوایی در این پایگاه پرواز می‌کردند را رهگیری کرده است.

 

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