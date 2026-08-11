عراق در ماه ژوئیه هیچ نفتی به آمریکا صادر نکرد

به گزارش ایلنا به نقل از شفق نیوز، داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا امروز -سه‌شنبه- نشان داد که میانگین واردات ایالات متحده از نفت خام عراق در ماه ژوئیه صفر بوده است.

بنا به این گزارش، آمریکا طی ماه ژوئیه وارداتی از عراق ثبت نکرده است.

در هشتم ماه ژوئیه اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد که صادرات نفت خام عراق به این کشور طی ماه ژوئن به بیش از یک میلیون بشکه رسید.

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