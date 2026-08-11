نیاز ۸۸۳ تن به خدمات پزشکی در کلمبیا طی وقوع زلزله قدرتمند

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وزیر بهداشت کلمبیا اعلام کرد که پس از وقوع زلزله قدرتمند‌ د‌ر غرب این کشور، حداقل ۸۸۳ نفر به ‌‌درمان پزشکی نیاز دارند.

بر اساس این گزارش، سه مرکز پزشکی به دلیل خسارات تعطیل شدند و بیشتر بیماران آنها به مراکز دیگر منتقل شدند.

وزیر بهداشت کلمبیا گفت که سیستم مراقبت‌های بهداشتی تقریباً با ظرفیت کامل کار می‌کند.

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