مقام روس:
کییف دیگر منابعی برای ادامه درگیری ندارد
معاون وزیر امور خارجه روسیه، گفت که کییف دیگر منابعی برای ادامه درگیری ندارد و این دلیل تغییر و تحولات اخیر در مدیریت جنگ طی مدت اخیر بوده است.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «میخائیل گالوزین»، معاون وزیر امور خارجه روسیه، گفت که کییف دیگر منابعی برای ادامه درگیری ندارد و این دلیل تغییر و تحولات اخیر در مدیریت جنگ طی مدت اخیر بوده است.
از این دیپلمات عالی رتبه روسیه خواسته شد تا نظر خود را در مورد بحران سیاسی داخلی اوکراین و تغییرات مدیریتی اخیر، به ویژه انتصاب فرمانده کل قوا و همچنین در مورد چگونگی تأثیر همه اینها بر روند درگیری بیان کند.
گالوزین در مصاحبهای با تاس گفت: «تغییر ترتیب الحاقیهها، مبلغ موجود در جیب [ولودیمیر] زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، را تغییر نمیدهد.»