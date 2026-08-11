به گزارش ایلنا به نقل از تاس،‌ «میخائیل گالوزین»، معاون وزیر امور خارجه روسیه، ‌گفت که کی‌یف دیگر منابعی ‌برای ادامه درگیری ندارد و این دلیل تغییر و تحولات اخیر در مدیریت جنگ طی مدت اخیر بوده است.

از این دیپلمات عالی رتبه روسیه خواسته شد تا نظر خود را در مورد بحران سیاسی داخلی اوکراین و تغییرات مدیریتی اخیر، به ویژه انتصاب ‌فرمانده کل قوا‌ و همچنین در مورد چگونگی تأثیر همه اینها بر روند درگیری بیان کند.

گالوزین در مصاحبه‌ای با تاس گفت: «تغییر ترتیب الحاقیه‌ها، مبلغ موجود در جیب [ولودیمیر] زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، را تغییر نمی‌دهد.»

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