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رویترز:

توافقنامه مکه علیه هیچ طرف مشخصی جهت‌گیری ندارد.

توافقنامه مکه علیه هیچ طرف مشخصی جهت‌گیری ندارد.
کد خبر : 1823261
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رویترز گزارش داد که توافقنامه مکه علیه هیچ طرف مشخصی جهت‌گیری ندارد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رویترز گزارش داد که توافقنامه مکه علیه هیچ طرف مشخصی جهت‌گیری ندارد. 

رویترز به نقل از یک مقام ترک نوشت: «توافقنامه با پاکستان و عربستان سعودی دارای ماهیت دفاعی است.»

این مقام آگاه افزود: «این توافقنامه علیه هیچ طرف مشخصی جهت‌گیری نشده و برای سایر کشورهای منطقه‌ای نیز باز است.»

این مقام ترک افزود: «این توافقنامه هیچ توافقنامه دوجانبه یا چندجانبهای را لغو یا جایگزین نمی کند.»


 

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