به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رویترز گزارش داد که توافقنامه مکه علیه هیچ طرف مشخصی جهت‌گیری ندارد.

رویترز به نقل از یک مقام ترک نوشت: «توافقنامه با پاکستان و عربستان سعودی دارای ماهیت دفاعی است.»

این مقام آگاه افزود: «این توافقنامه علیه هیچ طرف مشخصی جهت‌گیری نشده و برای سایر کشورهای منطقه‌ای نیز باز است.»

این مقام ترک افزود: «این توافقنامه هیچ توافقنامه دوجانبه یا چندجانبهای را لغو یا جایگزین نمی کند.»





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