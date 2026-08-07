خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امضای توافقنامه دفاعی مشترک عربستان، ترکیه و پاکستان

امضای توافقنامه دفاعی مشترک عربستان، ترکیه و پاکستان
کد خبر : 1823260
لینک کوتاه کپی شد.

عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان طی بیانیه‌ای مشترک از امضای توافقنامه دفاعی خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان طی بیانیه‌ای مشترک از امضای توافقنامه دفاعی خبر دادند. 

در بیانیه عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان آمده است: «امضای توافق‌نامه دفاعی مشترک مکه بیانگر تعهد به تقویت بیشتر امنیت جمعی است.» 

این بیانیه افزود: «هدف این توافقنامه تقویت بازدارندگی جمعی در برابر هرگونه اقدام خصمانه است.» 

این بیانیه افزود که هدف از این توافق، تقویت بازدارندگی جمعی در برابر تهدیدات و گسترش همکاری‌های دفاعی و نظامی میان ترکیه، عربستان و پاکستان در حوزه‌های مختلف است. 

این بیانیه همچنین تصریح کرد که هرگونه حمله به یکی از این سه کشور حمله به هر سه کشور تلقی می شود. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل

خرید عطر