امضای توافقنامه دفاعی مشترک عربستان، ترکیه و پاکستان

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان طی بیانیه‌ای مشترک از امضای توافقنامه دفاعی خبر دادند.

در بیانیه عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان آمده است: «امضای توافق‌نامه دفاعی مشترک مکه بیانگر تعهد به تقویت بیشتر امنیت جمعی است.»

این بیانیه افزود: «هدف این توافقنامه تقویت بازدارندگی جمعی در برابر هرگونه اقدام خصمانه است.»

این بیانیه افزود که هدف از این توافق، تقویت بازدارندگی جمعی در برابر تهدیدات و گسترش همکاری‌های دفاعی و نظامی میان ترکیه، عربستان و پاکستان در حوزه‌های مختلف است.

این بیانیه همچنین تصریح کرد که هرگونه حمله به یکی از این سه کشور حمله به هر سه کشور تلقی می شود.

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