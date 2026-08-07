امضای توافقنامه دفاعی مشترک عربستان، ترکیه و پاکستان
عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان طی بیانیهای مشترک از امضای توافقنامه دفاعی خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان طی بیانیهای مشترک از امضای توافقنامه دفاعی خبر دادند.
در بیانیه عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان آمده است: «امضای توافقنامه دفاعی مشترک مکه بیانگر تعهد به تقویت بیشتر امنیت جمعی است.»
این بیانیه افزود: «هدف این توافقنامه تقویت بازدارندگی جمعی در برابر هرگونه اقدام خصمانه است.»
این بیانیه افزود که هدف از این توافق، تقویت بازدارندگی جمعی در برابر تهدیدات و گسترش همکاریهای دفاعی و نظامی میان ترکیه، عربستان و پاکستان در حوزههای مختلف است.
این بیانیه همچنین تصریح کرد که هرگونه حمله به یکی از این سه کشور حمله به هر سه کشور تلقی می شود.