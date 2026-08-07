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پاکستان از امضای توافقنامه دفاعی مشترک میان این کشور، عربستان و ترکیه خبر داد

پاکستان از امضای توافقنامه دفاعی مشترک میان این کشور، عربستان و ترکیه خبر داد
کد خبر : 1823259
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وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که توافق‌نامه دفاعی مشترک با عربستان سعودی و ترکیه نشان‌دهنده تعهد مشترک برای تقویت امنیت است.

وزارت امور خارجه پاکستان از امضای توافقنامه دفاعی مشترک بین این کشور، عربستان سعودی و ترکیه خبر داد.

وزارت امور خارجه پاکستان طی بیانیه‌ای اعلام کرد: «‌توافقنامه دفاعی مشترک بین پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه امضا شد.» 

این بیانیه افزود: «توافقنامه دفاعی بین پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه نشان دهنده تعهد مشترک برای تقویت امنیت است.» 

در این بیانیه آمده است: «هدف این توافقنامه دفاعی، ارتقای صلح، امنیت و ثبات در منطقه و فراتر از آن است.» 

وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد: «توافقنامه دفاعی تصریح می‌کند که هرگونه حمله مسلحانه علیه هر یک از سه کشور، حمله به هر سه کشور تلقی می‌شود.» 

 

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