پاکستان از امضای توافقنامه دفاعی مشترک میان این کشور، عربستان و ترکیه خبر داد

وزارت امور خارجه پاکستان از امضای توافقنامه دفاعی مشترک بین این کشور، عربستان سعودی و ترکیه خبر داد.

وزارت امور خارجه پاکستان طی بیانیه‌ای اعلام کرد: «‌توافقنامه دفاعی مشترک بین پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه امضا شد.»

این بیانیه افزود: «توافقنامه دفاعی بین پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه نشان دهنده تعهد مشترک برای تقویت امنیت است.»

در این بیانیه آمده است: «هدف این توافقنامه دفاعی، ارتقای صلح، امنیت و ثبات در منطقه و فراتر از آن است.»

وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد: «توافقنامه دفاعی تصریح می‌کند که هرگونه حمله مسلحانه علیه هر یک از سه کشور، حمله به هر سه کشور تلقی می‌شود.»

انتهای پیام/