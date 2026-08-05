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پاپ به اروگوئه، آرژانتین و پرو سفر می‌کند

پاپ به اروگوئه، آرژانتین و پرو سفر می‌کند
کد خبر : 1822804
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واتیکان اعلام کرد رهبر کاتولیک‌های جهان در ماه نوامبر به اروگوئه، آرژانتین و پرو سفر خواهد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، واتیکان امروز -چهارشنبه- اعلام کرد که «پاپ لئو»، رهبر کاتولیک‌های جهان از ۶ تا ۱۷ نوامبر به اروگوئه، آرژانتین و پرو سفر خواهد کرد.

واتیکان اعلام کرد که پاپ از ۶ تا ۸ نوامبر در اروگوئه، از ۸ تا ۱۱ نوامبر در آرژانتین و از ۱۱ تا ۱۷ نوامبر در پرو خواهد بود.

این سفری مهم برای رهبر کاتولیک‌های جهان خواهد بود که پیش از رسیدن به مقام پاپ در سال گذشته، دهه‌ها به عنوان مبلغ مذهبی و اسقف در پرو فعالیت داشته است.

براساسا اعلام واتیکان، پاپ در پرو از «چیکلایو» و همچنین «لیما»، «کوسکو» و «پوکالپا»، در آرژانتین،  از «بوئنوس آیرس»، «کوردوبا» و «لوخان» و در اروگوئه از «مونته‌ویدئو»، «پایساندو» و «فلوریدا» بازدید خواهد کرد.

واتیکان جزئیات بیشتری در مورد این سفرها ارائه نکرد.

 

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