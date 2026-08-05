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الشیبانی به ترکیه سفر می‌کند

الشیبانی به ترکیه سفر می‌کند
کد خبر : 1822739
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وزیر خارجه دولت سوریه به ترکیه سفر خواهد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، منابع وزارت خارجه ترکیه اعلام کردند که «اسعد الشیبانی»، وزیر خارجه دولت سوریه روزآینده -پنج شنبه-  به ترکیه سفر می‌کند.

الشیبانی در جریان این سفر با «هاکان فیدان»، وزیر خارجه ترکیه دیدار خواهد کرد.

در این دیدار، فیدان قرار است ارزیابی جامعی از تلاش‌های چندجانبه با حمایت ترکیه برای ایجاد ثبات و امنیت پایدار در سوریه ارائه دهد.

همچنین انتظار می‌رود که وی در این دیدار بر عزم آنکارا برای پیشبرد هماهنگی بیشتر با سوریه در زمینه مبارزه با تروریسم تاکید کند.

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