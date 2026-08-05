بازداشت ۵ فلسطینی در کرانه باختری اشغالی
نیروهای اشغالگر صهیونیست ۵ فلسطینی را در کرانه باختری اشغالی بازداشت کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، نیروهای رژیم صهیونیستی سه فلسطینی را در اردوگاه پناهندگان «دهیشه»، در جنوب بیت لحم، و دو نفر را در نابلس بازداشت کردهاند.
خبرگزاری وفا اعلام کرد که نیروهای صهیونیست به خانههایی در مرکز بیت لحم حمله کرده و تابلوهای تهدیدآمیزی را بر روی دیوارهای مسجد صلاح الدین در این منطقه نصب کردهاند.
حملات در سراسر کرانه باختری اشغالی در هفته گذشته تشدید شده و سربازان اشغالگر و شهرکنشینان صهیونیست به خانهها، زمینهای کشاورزی و سایر املاک حمله کردهاند.