بازداشت ۵ فلسطینی در کرانه باختری اشغالی

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، نیروهای رژیم صهیونیستی سه فلسطینی را در اردوگاه پناهندگان «دهیشه»، در جنوب بیت لحم، و دو نفر را در نابلس بازداشت کرده‌اند.

خبرگزاری وفا اعلام کرد که نیروهای صهیونیست به خانه‌هایی در مرکز بیت لحم حمله کرده و تابلوهای تهدیدآمیزی را بر روی دیوارهای مسجد صلاح الدین در این منطقه نصب کرده‌اند.

حملات در سراسر کرانه باختری اشغالی در هفته گذشته تشدید شده و سربازان اشغالگر و شهرک‌نشینان صهیونیست به خانه‌ها، زمین‌های کشاورزی و سایر املاک حمله کرده‌اند.

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