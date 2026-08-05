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حمله نیروهای اشغالگر به اردوگاه قلندیا در کرانه باختری اشغالی

حمله نیروهای اشغالگر به اردوگاه قلندیا در کرانه باختری اشغالی
کد خبر : 1822590
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رسانه‌ها گزارش دادند که نیروهای رژیم صهیونیستی به چندین منطقه در کرانه باختری اشغالی یورش بردند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، خبرگزاری فلسطینی وفا گزارش داد که نیروهای رژیم صهیونیستی به اردوگاه پناهندگان قلندیا در شمال قدس شرقی اشغالی حمله کرده، چندین نفر را دستگیر و یک روزنامه‌نگار را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند.

این خبرگزاری با استناد به استانداری قدس اعلام کرد: «نیروهای صهیونیست به مقر کمیته مردمی در اردوگاه حمله کردند، تعدادی از ساکنان را از خانه‌هایشان بیرون راندند و یک خانواده را مجبور به تخلیه خانه‌اش کردند».

 

وفا، روزنامه‌نگاری را که مورد حمله قرار گرفته، «محمد سمرین» معرفی کرد. 

این خبرگزاری گزارش داد که نیروهای اشغالگر همچنین به شهر «الخاضر» و روستای «حسان» در بیت‌لحم یورش بردند.

 

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