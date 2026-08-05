وزارت دفاع روسیه:
بیش از ۴۷۰ پهپاد را منهدم کردیم
وزارت دفاع روسیه از سرنگونی ۴۷۵ پهپاد اوکراینی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، وزارت دفاع روسیه امروز -چهارشنبه- اعلام کرد که سامانه های پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته ۴۷۵ فروند پهپاد اوکراینی را منهدم کردند.
این وزارتخانه خانه اعلام کرد که این پهپادها بر فراز مناطق بلگورود، بریانسک، ورونژ، کالوگا، کورسک، لیپتسک، اوریول، روستوف، ریازان، ساراتوف، اسمولنسک، تولا، اولیانفسک، منطقه مسکو، جمهوری کریمه، جمهوری تاتارستان، سرزمین کراسنودار و همچنین بر فراز آبهای دریای آزوف و دریای سیاه رهگیری و منهدم شدند.