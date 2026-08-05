چین برای نخستین بار توان هستهای هوایی خود را به نمایش گذاشت
ارتش چین با انتشار تصاویری از یک عملیات شبیهسازیشده، برای نخستین بار توانایی خود در اجرای حمله هستهای از طریق هوا را به نمایش گذاشت؛ اقدامی که توجهها را به توسعه توان راهبردی پکن جلب کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از عربی۲۱، ارتش چین برای نخستین بار از توانایی خود برای انجام حمله هستهای از طریق هوا پرده برداشت و ویدئویی از یک عملیات شبیهسازیشده علیه یک ناوگان دشمن فرضی منتشر کرد.
در این تصاویر که توسط رسانههای چینی منتشر شده، یک بمبافکن راهبردی از نوع «شیان H-6N» در کنار دو جنگنده رادارگریز «J-20» دیده میشود. این بمبافکن یک فروند موشک بالستیک هواپرتاب «JL-1» را حمل میکند؛ موشکی که قابلیت تجهیز به کلاهک هستهای را دارد.
روزنامه «چاینا دیلی» گزارش داد این نخستین نمایش عمومی توانایی ارتش آزادیبخش خلق چین برای اجرای حمله هستهای هوایی به شمار میرود.
بر اساس این گزارش، ارتش چین تاکنون جزئیات بیشتری درباره این عملیات، از جمله زمان دقیق اجرای آن و نام رزمایشی که این هواپیماها و موشک در آن به کار گرفته شدهاند، منتشر نکرده است.
چین در پایان سال گذشته میلادی نیز برای نخستین بار موشک بالستیک هواپرتاب دوربرد «JL-1» را در جریان یک رژه نظامی در پکن به نمایش گذاشت. این موشک در کنار دیگر سامانههای راهبردی هستهای چین، از جمله موشکهای بالستیک قارهپیمای «DF-31BJ»، «DF-61» و «DF-5C» معرفی شد.