ادعای رسانه اماراتی درباره پیام محرمانه آمریکا به تهران؛ تعلیق حمله مشروط شد

به گزارش ایلنا، یک رسانه عربی به نقل از منابع دیپلماتیک و اطلاعاتی آمریکا مدعی شد واشنگتن از طریق میانجی‌های منطقه‌ای به تهران پیام داده است که تعویق حمله نظامی گسترده علیه ایران، به‌منزله اعطای فرصت نامحدود نیست و آغاز مذاکرات رسمی به اجرای مجموعه‌ای از اقدامات اولیه درباره تنگه هرمز و پرونده هسته‌ای وابسته خواهد بود.

پایگاه «ارم‌نیوز» به نقل از منابع خود مدعی شد دولت آمریکا در پیام ارسالی، خواستار توقف مزاحمت برای کشتی‌های عبوری، خودداری از اعمال محدودیت بر تردد دریایی و ایجاد مسیر امن کشتیرانی با نظارت عمان شده است.

این گزارش همچنین مدعی است واشنگتن از قطر خواسته روند کاهش تنش‌ها را پیگیری کند و پاکستان نیز کانال ارتباطات سیاسی میان دو طرف را حفظ کند، اما در مرحله نخست دیدار مستقیم میان هیأت‌های ایرانی و آمریکایی انجام نخواهد شد.

بر اساس این گزارش، آمریکا همچنین خواستار ارائه اطلاعات قابل راستی‌آزمایی درباره ذخایر اورانیوم با غنای بالا، اعلام محل نگهداری این مواد و فراهم شدن زمینه دسترسی تیم‌های فنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به برخی مراکز مورد نظر شده است.

به نوشته ارم‌نیوز، مقام‌های آمریکایی معتقدند صرف اعلام مواضع سیاسی درباره برنامه هسته‌ای ایران دیگر کافی نیست و هرگونه مذاکره باید با اقدامات عملی و قابل راستی‌آزمایی همراه باشد.

این رسانه عربی همچنین مدعی شد کاخ سفید از میانجی‌ها خواسته مشخص شود کدام نهاد در ایران مسئول اجرای تعهدات احتمالی در حوزه تنگه هرمز و پرونده هسته‌ای خواهد بود؛ زیرا به اعتقاد واشنگتن، اجرای هرگونه توافق مستلزم هماهنگی کامل میان نهادهای تصمیم‌گیر ایران است.

در ادامه این گزارش آمده است که آمریکا هرگونه حمله جدید به کشتی‌ها یا اخلال در روند بازرسی‌های هسته‌ای را نشانه نبود تصمیم واحد در ایران تلقی خواهد کرد و در چنین شرایطی، فرصت بیشتری برای ادامه میانجی‌گری در نظر نخواهد گرفت.

ارم‌نیوز در پایان مدعی شد دولت آمریکا همچنان گزینه اقدام نظامی را حفظ کرده و تعویق حمله را تنها فرصتی محدود برای سنجش آمادگی ایران در اجرای تعهدات احتمالی می‌داند.

انتهای پیام/