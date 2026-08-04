به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رویترز به نقل از یک مقام آگاه مدعی شد که بنا به طرحی که تهران و مسقط بر سر آن توافق کرده‌اند، کنترل کامل ترافیک و تردد دریایی ورودی به تنگه هرمز به ایران سپرده می‌شود.

یک مقام ایرانی در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز اعلام کرد، تهران هرگونه پیشنهادی را که کنترل کامل ورود و خروج کشتی‌ها در تنگه هرمز را به این کشور واگذار نکند، قاطعانه رد خواهد کرد.

به گفته این منبع ایرانی، طرح موقت در نظر گرفته‌شده، کنترل کامل ترافیک و تردد دریایی ورودی به تنگه هرمز را به تهران می‌سپارد.

بنا به گزارش رویترز، همچنین مقرر شده است که مسیر دریانوردی خروجی از این تنگه، از گذرگاهی میان ایران و عمان عبور کند و عمان تنها پس از اطلاع‌رسانی به تهران، به کشتی‌ها اجازه ترک منطقه و خروج را خواهد داد.

این منبع ایرانی به رویترز تأکید کرد که بسیار بعید است تهران هرگونه طرح جایگزین دیگری را برای بازگشایی تنگه هرمز بپذیرد.

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