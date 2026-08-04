خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رویترز:

تهران هیچ طرح جایگزینی را برای مدیریت تنگه هرمز نمی‌پذیرد

تهران هیچ طرح جایگزینی را برای مدیریت تنگه هرمز نمی‌پذیرد
کد خبر : 1822354
لینک کوتاه کپی شد.

رویترز به نقل از یک مقام آگاه مدعی شد که بنا به طرح موقتی که تهران و مسقط بر سر آن توافق کرده‌اند، کنترل کامل ترافیک و تردد دریایی ورودی به تنگه هرمز به ایران سپرده می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رویترز به نقل از یک مقام آگاه مدعی شد که بنا به طرحی که تهران و مسقط بر سر آن توافق کرده‌اند، کنترل کامل ترافیک و تردد دریایی ورودی به تنگه هرمز به ایران سپرده می‌شود. 

یک مقام ایرانی در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز اعلام کرد، تهران هرگونه پیشنهادی را که کنترل کامل ورود و خروج کشتی‌ها در تنگه هرمز را به این کشور واگذار نکند، قاطعانه رد خواهد کرد.

به گفته این منبع ایرانی، طرح موقت در نظر گرفته‌شده، کنترل کامل ترافیک و تردد دریایی ورودی به تنگه هرمز را به تهران می‌سپارد. 

بنا به گزارش رویترز، همچنین مقرر شده است که مسیر دریانوردی خروجی از این تنگه، از گذرگاهی میان ایران و عمان عبور کند و عمان تنها پس از اطلاع‌رسانی به تهران، به کشتی‌ها اجازه ترک منطقه و خروج را خواهد داد.

این منبع ایرانی به رویترز تأکید کرد که بسیار بعید است تهران هرگونه طرح جایگزین دیگری را برای بازگشایی تنگه هرمز بپذیرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل