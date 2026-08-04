رویترز:
تهران هیچ طرح جایگزینی را برای مدیریت تنگه هرمز نمیپذیرد
رویترز به نقل از یک مقام آگاه مدعی شد که بنا به طرح موقتی که تهران و مسقط بر سر آن توافق کردهاند، کنترل کامل ترافیک و تردد دریایی ورودی به تنگه هرمز به ایران سپرده میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رویترز به نقل از یک مقام آگاه مدعی شد که بنا به طرحی که تهران و مسقط بر سر آن توافق کردهاند، کنترل کامل ترافیک و تردد دریایی ورودی به تنگه هرمز به ایران سپرده میشود.
یک مقام ایرانی در گفتوگو با خبرگزاری رویترز اعلام کرد، تهران هرگونه پیشنهادی را که کنترل کامل ورود و خروج کشتیها در تنگه هرمز را به این کشور واگذار نکند، قاطعانه رد خواهد کرد.
به گفته این منبع ایرانی، طرح موقت در نظر گرفتهشده، کنترل کامل ترافیک و تردد دریایی ورودی به تنگه هرمز را به تهران میسپارد.
بنا به گزارش رویترز، همچنین مقرر شده است که مسیر دریانوردی خروجی از این تنگه، از گذرگاهی میان ایران و عمان عبور کند و عمان تنها پس از اطلاعرسانی به تهران، به کشتیها اجازه ترک منطقه و خروج را خواهد داد.
این منبع ایرانی به رویترز تأکید کرد که بسیار بعید است تهران هرگونه طرح جایگزین دیگری را برای بازگشایی تنگه هرمز بپذیرد.