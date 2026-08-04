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نعیم قاسم:

هدف تجاوز آمریکایی-اسرائیلی خاموش کردن شعله مقاومت و استعمار منطقه است

هدف تجاوز آمریکایی-اسرائیلی خاموش کردن شعله مقاومت و استعمار منطقه است
کد خبر : 1822347
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دبیرکل حزب‌الله لبنان، در مراسم اربعین حسینی در شهر بعلبک لبنان به سخنرانی پرداخت و در خصوص آخرین تحولات داخلی و منطقه‌ای سخن گفت.

«شیخ نعیم قاسم»، دبیرکل حزب‌الله لبنان، در مراسم اربعین حسینی در شهر بعلبک لبنان به سخنرانی پرداخت و در خصوص آخرین تحولات داخلی و منطقه‌ای سخن گفت.

وی در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه لبنان، غزه، ایران، عراق و یمن همگی هدف «تجاوز مشترک آمریکا و اسرائیل» قرار گرفته‌اند، تأکید کرد هدف اصلی این حملات، خاموش کردن شعله مقاومت و فراهم کردن زمینه برای سلطه و استعمار منطقه است.

وی گفت: «ما با تجاوز آمریکایی-اسرائیلی علیه لبنان، غزه، ایران، عراق و یمن مواجه هستیم که هدف آن خاموش کردن شعله مقاومت و استعمار منطقه است.»

دبیرکل حزب‌الله با اشاره به جنگ علیه لبنان در سپتامبر ۲۰۲۴ افزود: «هدف از تجاوزی که در سپتامبر ۲۰۲۴ علیه لبنان صورت گرفت، پایان دادن به مقاومت و ریشه‌کن کردن آن از سرزمین و زندگی مردم بود.»

شیخ نعیم قاسم، گفت: «آنچه تجاوز با آن سطح از وحشی‌گری را متوقف کرد و آن را به سطحی که امروز شاهد آن هستیم کاهش داد، یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران بود.»

دبیرکل حزب‌الله افزود: «ایران تلاش کرد موضوع لبنان در اولویت نخست این یادداشت تفاهم قرار گیرد و توقف تجاوزات و خروج نیروهای اسرائیلی را به‌عنوان شرط مطرح کرد.»

شیخ نعیم قاسم با انتقاد از روند مذاکرات مستقیم با رژیم اشغالگر در واشنگتن اظهار داشت: «مذاکرات مستقیم برای لبنان چیزی جز ننگ، خواری، ناامیدی و امتیازدهی‌های پیاپی به همراه نداشته است.»

وی همچنین تأکید کرد: «اسرائیل توانسته است برخی دستاوردهای سیاسی کسب کند، اما تا زمانی که مقاومت وجود دارد، هرگز به نتایج میدانی دست نخواهد یافت.»

 

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