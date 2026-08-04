توجه اصلی دوحه در شرایط کنونی بر بازگشایی تنگه هرمز متمرکز است

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره،‌«ماجد الانصاری»، سخنگوی وزارت خارجه قطر با اشاره به رایزنی‌های مستمر این کشور در رابطه با وضعیت تنگه هرمز، ضمن تأکید بر اولویت دیپلماسی، اعلام کرد که فعلاً توافق نهایی حاصل نشده است.

وی افزود که تمرکز اصلی دوحه در شرایط کنونی بر بازگشایی تنگه هرمز و گشودن مسیرهای دیپلماتیک برای مدیریت بحران است.

وی افزود که که تلاش‌های این کشور برای کاهش تنش‌ها در سراسر منطقه با جدیت ادامه دارد.

الانصاری افزود که علی‌رغم رایزنی‌های فشرده، هنوز هیچ توافق قطعی میان طرفین حاصل نشده و هدف اصلی، بازگرداندن طرفین به مسیر گفت‌وگو و تنش‌زدایی است.

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