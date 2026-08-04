سازمان ملل: اسرائیل در چهار روز گذشته ۱۲۵ بار حریم هوایی لبنان را نقض کرده است

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره،‌ سازمان ملل اعلام کرد که نیروهای یونیفیل‌ علیرغم آتش‌بس مشروط ماه آوریل همچنان شاهد نقض روزانه حریم هوایی لبنان، ایجاد موانع جاده‌ای و فعالیت‌های اسرائیل در آب‌های سرزمینی این کشور است.

بر اساس این به‌روزرسانی در وب‌سایت سازمان ملل، «بین پنج‌شنبه و یکشنبه، نیروهای حافظ صلح ۱۲۵ مورد نقض هوایی را ثبت کردند که مجموع زمان پرواز بر فراز آنها بیش از ۴۱۸ ساعت بوده است.»

این بیانی افزود: «در هر دو بخش، پهپادهای نظارتی و مسلح در نزدیکی یا بالای مواضع یونیفیل مشاهده شده‌اند.»

وزارت بهداشت لبنان در آخرین بیانیه خود گزارش داد که از ۲ مارس، زمانی که اسرائیل حمله جدیدی را به این کشور آغاز کرد، ۴۳۳۳ نفر در حملات اسرائیل به شهادت رسیده‌اند.

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