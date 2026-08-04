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‌آرامکو ۴۴ درصد افزایش سود در سه ماهه دوم سال را ثبت کرد

‌آرامکو ۴۴ درصد افزایش سود در سه ماهه دوم سال را ثبت کرد
کد خبر : 1822286
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آرامکو،‌ شرکت نفت دولتی عربستان سعودی، علیرغم اختلالات در تنگه هرمز و باب المندب، در سه ماهه دوم سال، افزایش ۴۴ درصدی سود نسبت به سال گذشته را ثبت کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره،‌ آرامکو،‌ شرکت نفت دولتی عربستان سعودی، علیرغم اختلالات در تنگه هرمز و باب المندب، در سه ماهه دوم سال، افزایش ۴۴ درصدی سود نسبت به سال گذشته را ثبت کرده است.

بزرگ‌ترین شرکت نفتی جهان، سود خالص ۳۲.۶۹ میلیارد دلاری را بین ماه‌های آوریل و ژوئن گزارش کرد که عمدتاً به دلیل افزایش قیمت محصولات پالایش‌شده و شیمیایی و همچنین نفت خام بوده است.

با این حال، آمار رسمی هفته گذشته نشان داد که فعالیت نفتی در این پادشاهی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۴.۷ درصد کاهش یافته است که به کاهش ۴.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی واقعی آن در سه ماهه دوم کمک کرده است.

 

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