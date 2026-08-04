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رویترز:

عبور و مرور در تنگه هرمز در بحبوحه مذاکرات ایران و آمریکا همچنان پایین است

عبور و مرور در تنگه هرمز در بحبوحه مذاکرات ایران و آمریکا همچنان پایین است
کد خبر : 1822283
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رویترز با استناد به داده‌های شرکت تحلیلی کپلر گزارش داد که حجم حمل و نقل دریایی از طریق تنگه هرمز در بحبوحه گزارش‌های مربوط به از سرگیری مذاکرات بین ایالات متحده و ایران همچنان کاهش یافته است.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، رویترز با استناد به داده‌های شرکت تحلیلی کپلر گزارش داد که حجم حمل و نقل دریایی از طریق تنگه هرمز در بحبوحه گزارش‌های مربوط به از سرگیری مذاکرات بین ایالات متحده و ایران همچنان کاهش یافته است.

به گفته تحلیلگران، تنها سه نفتکش و سه کشتی فله‌بر در ۲۴ ساعت گذشته از این تنگه عبور کرده‌اند.

پیش از این، دفتر عملیات تجارت دریایی بریتانیا ‌وابسته به نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا گزارش داده بود که یک کشتی باری در سواحل عمان مورد حمله قرار گرفته است.

 

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