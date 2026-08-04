رسانهها از آمادهسازی زرادخانه آمریکا برای تقابل احتمالی با ایران میگویند
همزمان با تصمیم پنتاگون برای افزایش چند برابری تولید موشکهای رهگیر، برخی رسانهها این اقدام را بخشی از آمادهسازی آمریکا برای احتمال ازسرگیری تقابل نظامی با ایران ارزیابی کردهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا از برنامهای برای افزایش سریع تولید موشکهای رهگیر «پاتریوت» و «تاد» خبر داد؛ اقدامی که برخی آن را نشانهای از آمادگی واشنگتن برای دور تازهای از رویارویی نظامی با ایران میدانند.
هگست با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» از طرحی با عنوان «زرادخانه آزادی» حمایت کرد. همزمان، شرکت لاکهید مارتین اعلام کرد با همکاری وزارت دفاع آمریکا و شرکت نورثروپ گرومن تولید موشکهای رهگیر پاتریوت و سامانه دفاع موشکی «تاد» را برای پاسخ به افزایش تقاضا سرعت بخشیده است.
وزارت دفاع آمریکا نیز از امضای توافقهایی با شرکتهای لاکهید مارتین و نورثروپ گرومن برای افزایش ظرفیت تولید موشکهای رهگیر سامانههای «پاتریوت» و «تاد» خبر داد.
به گفته پنتاگون، این توافقها با ایجاد تضمینهای بلندمدت برای زنجیره تأمین، ظرفیت تولید موشکهای رهگیر سامانه پاتریوت را تا سه برابر و سامانه «تاد» را تا چهار برابر افزایش خواهد داد.
پیشتر نیز خبرگزاری «بلومبرگ» گزارش داده بود که وزارت دفاع آمریکا از کنگره درخواست کرده است ۱۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار برای توسعه و تولید موشکهای رهگیر در سال مالی جاری اختصاص دهد.
این گزارش با اشاره به کاهش قابل توجه ذخایر موشکی آمریکا در پی درگیریهای اخیر، مدعی است شتاب واشنگتن در افزایش تولید موشکهای رهگیر میتواند نشانهای از آمادگی برای دور جدیدی از تقابل نظامی با ایران باشد؛ موضوعی که، زمان آن به سرنوشت مذاکرات تهران و واشنگتن با میانجیگری پاکستان و قطر بستگی خواهد داشت.