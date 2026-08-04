به گزارش ایلنا، روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی مدعی شد مذاکرات میان ایران و عمان درباره تنگه هرمز وارد مراحل پیشرفته‌ای شده و دو طرف در حال بررسی سازوکاری برای مدیریت تردد کشتی‌ها در این آبراه راهبردی هستند.

بر اساس این گزارش، کشتی‌هایی که به سمت خلیج فارس حرکت می‌کنند، از مسیری نزدیک به سواحل ایران و تحت کنترل تهران عبور خواهند کرد، در حالی که کشتی‌های خارج‌شونده از خلیج فارس از کانالی نزدیک به عمان عبور می‌کنند.

این رسانه آمریکایی همچنین ادعا کرد چارچوب مورد بحث ممکن است شامل دریافت «هزینه خدمات» برای پوشش مسائل زیست‌محیطی ناشی از کشتیرانی و تأمین امنیت کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها باشد.

نیویورک‌تایمز در ادامه مدعی شد در صورت اجرایی شدن این شروط، هزینه‌های عبور از این مسیر ممکن است افزایش یابد؛ چرا که به گفته این روزنامه، چنین توافقی به معنای به رسمیت شناختن نقش و کنترل بیشتر تهران بر آبراهی است که پیش از جنگ، یک مسیر بین‌المللی آزاد برای کشتیرانی محسوب می‌شد.

پیش از این نیز «عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران در گزارشی به هیئت دولت اعلام کرده بود که مذاکرات با عمان درباره تنگه هرمز به مراحل پایانی خود نزدیک شده است.

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