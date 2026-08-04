رسانه عبری مدعی شد:
حمله پهپادی سپاه به پایگاه آمریکا در کویت
یک روزنامه عبری مدعی شد سپاه پاسداران ایران با دستکم سه پهپاد یک پایگاه نظامی آمریکا در کویت را هدف قرار داده است.
به گزارش ایلنا، یک منبع آگاه به روزنامه اسرائیلی «جروزالم پست» مدعی شد که سپاه پاسداران ایران یک پایگاه نظامی آمریکا در کویت را هدف قرار داده است.
به گفته این منبع، این حمله با استفاده از دستکم سه فروند پهپاد انجام شده است.
پیش از این نیز گزارشهایی از شنیده شدن صدای چند انفجار در بخشهای مختلف استان بصره عراق و مناطق اطراف آن منتشر شده بود. استان بصره در مجاورت مرزهای ایران و کویت قرار دارد.