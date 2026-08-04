به گزارش ایلنا، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد حملات علیه زیرساخت‌های بندری و مسیرهای انتقال تجهیزات نیروهای اوکراینی را ادامه داده و در عملیات شبانه، دو بندر «یوجنی» و «میکولایف» را هدف قرار داده است. این وزارتخانه همچنین گفت که دو کشتی حامل سلاح و تجهیزات نظامی در دریای سیاه منهدم شده‌اند.

بر اساس بیانیه وزارت دفاع روسیه، نیروهای این کشور شامگاه یکشنبه با استفاده از تسلیحات دقیق و پهپادها، مواضعی در منطقه اودسا از جمله بندر «چورنومورسک»، کارخانه تعمیر تجهیزات و پایانه بندری این منطقه را هدف قرار دادند؛ مراکزی که به گفته مسکو برای تعمیر تجهیزات نظامی و ذخیره مهمات، سوخت و تجهیزات پشتیبانی ارتش اوکراین استفاده می‌شدند.

وزارت دفاع روسیه افزود در بندر میکولایف یک کشتی باری حامل محموله‌های نظامی و در بندر یوجنی نیز یک کشتی باری هنگام تخلیه تجهیزات نظامی هدف قرار گرفتند.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد دو کشتی باری دیگر که در حال انتقال سلاح و تجهیزات نظامی به بنادر اوکراین در دریای سیاه بودند، در مسیر حرکت در جنوب اودسا هدف حمله قرار گرفتند.

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