خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

روسیه پرواز ۹ ساعته هواپیمای شناسایی آمریکا را بر فراز دریای سیاه رصد کرد

روسیه پرواز ۹ ساعته هواپیمای شناسایی آمریکا را بر فراز دریای سیاه رصد کرد
کد خبر : 1822222
لینک کوتاه کپی شد.

مسکو، روز گذشته اعلام کرد یک فروند هواپیمای شناسایی آمریکا در مأموریتی ۹ ساعته بر فراز جنوب دریای سیاه پرواز کرده است؛ اقدامی که در ادامه افزایش تحرکات اطلاعاتی واشنگتن در نزدیکی مناطق حساس روسیه انجام شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، اطلاعات مربوط به مسیر پروازها نشان می‌دهد هواپیمای شناسایی «بمباردیه آرتمیس ۲» از پایگاه هوایی «میخائیل کوگالنیچانو» در رومانی، حدود ساعت ۹ صبح به وقت مسکو به پرواز درآمد و به سمت منطقه مرزی ترکیه و گرجستان حرکت کرد.

این هواپیما پس از انجام چندین پرواز در یک مسیر مشخص، حدود ساعت ۱۸ به وقت مسکو به پایگاه خود در رومانی بازگشت. بر اساس داده‌های رهگیری، هواپیمای آمریکایی در جریان این مأموریت سه بار مسیر مشابهی را طی کرده است.

بر اساس این گزارش، همین هواپیمای شناسایی هفته گذشته نیز به مدت سه روز پیاپی در منطقه دریای سیاه و در نزدیکی شبه‌جزیره کریمه پروازهای گشتی انجام داده بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل