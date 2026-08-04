روسیه پرواز ۹ ساعته هواپیمای شناسایی آمریکا را بر فراز دریای سیاه رصد کرد
مسکو، روز گذشته اعلام کرد یک فروند هواپیمای شناسایی آمریکا در مأموریتی ۹ ساعته بر فراز جنوب دریای سیاه پرواز کرده است؛ اقدامی که در ادامه افزایش تحرکات اطلاعاتی واشنگتن در نزدیکی مناطق حساس روسیه انجام شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، اطلاعات مربوط به مسیر پروازها نشان میدهد هواپیمای شناسایی «بمباردیه آرتمیس ۲» از پایگاه هوایی «میخائیل کوگالنیچانو» در رومانی، حدود ساعت ۹ صبح به وقت مسکو به پرواز درآمد و به سمت منطقه مرزی ترکیه و گرجستان حرکت کرد.
این هواپیما پس از انجام چندین پرواز در یک مسیر مشخص، حدود ساعت ۱۸ به وقت مسکو به پایگاه خود در رومانی بازگشت. بر اساس دادههای رهگیری، هواپیمای آمریکایی در جریان این مأموریت سه بار مسیر مشابهی را طی کرده است.
بر اساس این گزارش، همین هواپیمای شناسایی هفته گذشته نیز به مدت سه روز پیاپی در منطقه دریای سیاه و در نزدیکی شبهجزیره کریمه پروازهای گشتی انجام داده بود.