هشدار سفیر آمریکا درباره اجرای عجولانه توافق میان لبنان و اسرائیل

به گزارش ایلنا به نقل از ارم نیوز، میشال عیسی سفیر آمریکا در لبنان، در آستانه آغاز دور هفتم مذاکرات مستقیم میان لبنان و اسرائیل در رم، گفت گفت‌وگوها میان دو طرف همچنان ادامه دارد و واشنگتن امیدوار است این مذاکرات به نتایج عملی و ملموس منجر شود.

وی با بیان اینکه اجرای یک توافق در میدان، با امضای آن روی کاغذ تفاوت دارد، اظهار داشت برای تضمین امنیت غیرنظامیان و جلوگیری از بروز مشکلات جدید، باید پیش از حرکت به مراحل بعدی، سازوکارهای اجرایی و هماهنگی‌های فنی به طور کامل مشخص شود.

سفیر آمریکا هشدار داد هرگونه شتاب‌زدگی در اجرای توافق می‌تواند روندی را که هدف آن کاهش تنش و حفاظت از غیرنظامیان است، با خطر مواجه کند.

عیسی گفت واشنگتن معتقد است صرف زمان کافی برای طراحی دقیق مراحل اجرایی، از ابتدا بهترین مسیر برای موفقیت توافق خواهد بود و به طرف‌ها اجازه می‌دهد مراحل بعدی را با کارآمدی بیشتری پیش ببرند.

وی همچنین بر ضرورت توافق لبنان و اسرائیل درباره یک سازوکار روشن و عملیاتی تأکید کرد و گفت پیش از ورود به مرحله بعدی، باید چارچوبی مشخص برای اجرای تعهدات دو طرف تعیین شود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دور هفتم مذاکرات مستقیم میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا در شهر رم ایتالیا آغاز شده و قرار است سه روز ادامه یابد.

یک منبع رسمی لبنانی اعلام کرده است که توقف نقض آتش‌بس و حملات اسرائیل، از جمله عملیات تخریب، انفجار و ویران کردن منازل در جنوب لبنان، در صدر موضوعات مورد بحث در این دور از مذاکرات خواهد بود؛ اقداماتی که به گفته این منبع با مفاد توافق چارچوبی ماه ژوئن در تضاد است.

این منبع همچنین اعلام کرد لبنان پیشنهاد ایجاد مناطق آزمایشی جدید برای عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی را مطرح خواهد کرد که در مرحله بعد می‌تواند مناطقی مانند بنت جبیل یا الخیام در جنوب رودخانه لیتانی را شامل شود.

دور جدید مذاکرات در شرایطی برگزار می‌شود که تنش‌ها در مرزهای جنوبی لبنان همچنان ادامه دارد و منابع لبنانی از تداوم عملیات تخریب و انفجار در شماری از مناطق جنوبی این کشور توسط ارتش رژیم صهیونیستی خبر می‌دهند.

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