به گزارش یلنا، روزنامه گاردین با اشاره به ادامه آتش‌بس غیررسمی میان عربستان و انصارالله از سال ۲۰۲۲، نوشت طی ماه‌های اخیر تنش‌های سیاسی و رسانه‌ای میان دو طرف افزایش یافته و انصارالله نیز تهدید کرده است در صورت مشارکت ریاض در هرگونه عملیات نظامی علیه ایران یا ارائه تسهیلات به نیروهای آمریکایی، منافع عربستان را هدف قرار خواهد داد.

گاردین به نقل از منابع یمنی مدعی شد نیروهای سعودی از برخی مناطق شرق یمن عقب‌نشینی کرده و در حال بازآرایی نیروهای خود برای احتمال انجام عملیاتی در استان «البیضاء» در مرکز یمن هستند؛ استانی که به نوشته این روزنامه، از نظر راهبردی اهمیت دارد و مناطق تحت کنترل انصارالله در شمال یمن را به مناطق تحت کنترل دولت مورد حمایت عربستان در جنوب و شرق این کشور مرتبط می‌کند.

بر اساس این گزارش، عربستان ممکن است در صورت تشدید درگیری‌ها، عملیات دریایی و حتی زمینی علیه انصارالله را در دستور کار قرار دهد؛ اقدامی که هدف آن کاهش تهدید علیه مسیرهای صادرات نفت این کشور در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب عنوان شده است.

گاردین همچنین نوشت ریاض در حال تلاش برای تشکیل یک سازوکار دفاع دریایی چندملیتی است و وزارت دفاع عربستان اعلام کرده ۱۴ کشور از جمله ترکیه، پاکستان، مصر، سودان و جیبوتی از ایجاد چنین ساختاری حمایت کرده‌اند. عربستان همچنین از آمریکا و کشورهای اروپایی از جمله انگلیس، فرانسه، آلمان و ایتالیا برای پیوستن به این ابتکار دعوت کرده است.

این تحرکات پس از آن صورت گرفته که انصارالله در ۲۰ ژوئیه از آغاز آنچه «محاصره دریایی علیه کشتی‌های مرتبط با عربستان» خوانده، خبر داد. این گروه مدعی شده از آن زمان چند نفتکش و زیرساخت‌های انتقال نفت عربستان را هدف قرار داده است. عربستان نیز در پاسخ، حملات هوایی علیه مواضع تحت کنترل انصارالله در بندر الحدیده انجام داده است.

گاردین در ادامه گزارش خود به اهمیت مسیرهای صادرات نفت برای عربستان اشاره کرد و نوشت پس از افزایش محدودیت‌ها در تنگه هرمز، وابستگی ریاض به خطوط انتقال نفت به سمت بندر ینبع در دریای سرخ افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، پیش از جنگ با ایران، بخش عمده صادرات نفت عربستان از مسیر تنگه هرمز انجام می‌شد، اما اکنون بخش قابل توجهی از نفت این کشور از طریق بنادر دریای سرخ صادر می‌شود. به نوشته این روزنامه، اختلال همزمان در هر دو مسیر می‌تواند بر درآمدهای نفتی عربستان و بازار انرژی جهان تأثیر بگذارد.

گاردین همچنین مدعی شد تشدید درگیری‌ها میان عربستان و انصارالله در اواخر ژوئیه ۲۰۲۶ موجب افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی شده و قیمت نفت برنت برای نخستین بار طی ماه‌های اخیر از ۱۰۰ دلار عبور کرده است.

این روزنامه در پایان گزارش خود هشدار داد ادامه ناامنی در دریای سرخ و باب‌المندب باعث افزایش هزینه بیمه نفتکش‌ها، افزایش هزینه حمل‌ونقل انرژی و روی آوردن برخی کشتی‌ها به مسیر طولانی‌تر دماغه امید نیک خواهد شد.

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