به گزارش ایلنا، شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابعی که نامشان اعلام نشده، اعلام کرد رهبری سیاسی این رژیم مجموعه‌ای از عملیات‌های گسترده را در مناطق مختلف کرانه باختری تصویب کرده است.

این تلویزیون افزایش عملیات‌های مقاومتی در هفته‌های اخیر و نگرانی از تبدیل شدن کرانه باختری به جبهه‌ای جدید علیه اسرائیل را از عوامل این تصمیم عنوان کرد و افزود تل‌آویو خواستار اختصاص منابع بیشتر برای تشدید اقدامات امنیتی و حمایت از شهرک‌های صهیونیست‌نشین شده است.

یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، نیز در اظهاراتی تهدیدآمیز گفت اگر کرانه باختری وارد مسیر تقابل با اسرائیل شود، این رژیم همانند غزه و لبنان با آن برخورد خواهد کرد.

کاتس با اشاره به حملات ارتش این رژیم به شجاعیه و جبالیا در نوار غزه، گفت که این مناطق «کاملا ویران شده‌اند» و افزود به همراه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، به ارتش دستور داده‌اند اردوگاه‌هایی را که از آنچه وی «تروریسم» خواند، خارج می‌شود، بررسی کنند.

این تحولات پس از تشدید درگیری‌ها در کرانه باختری، به‌ویژه حادثه روستای «تل» در جنوب‌غرب نابلس، شدت گرفته است. در این حادثه که ۲۴ ژوئیه رخ داد، درگیری میان فلسطینیان و شهرک‌نشینان صهیونیست به کشته شدن چهار فلسطینی از یک خانواده و دو اسرائیلی منجر شد.

رژیم صهیونیستی پس از این حادثه، مجموعه‌ای از اقدامات تنبیهی شامل عملیات نظامی، تخریب منازل، ایجاد موانع و تسریع روند گسترش شهرک‌سازی‌ها را در دستور کار قرار داد. باشگاه اسرای فلسطینی نیز از بازداشت دست‌کم ۸۰ فلسطینی، از جمله حدود ۵۰ نفر از ساکنان روستای تل، خبر داد.

همزمان، تهدیدها درباره گسترش عملیات‌ها به اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی در شمال کرانه باختری افزایش یافته است. وزارت جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرده یسرائیل کاتس دستور افزایش عملیات‌های تهاجمی و آمادگی برای اشغال یک اردوگاه جدید را صادر کرده است.

این تهدیدها در حالی مطرح می‌شود که عملیات ارتش رژیم صهیونیستی در اردوگاه‌های جنین، طولکرم و نورشمس از ابتدای سال ۲۰۲۵ ادامه داشته و هزاران فلسطینی همچنان امکان بازگشت به خانه‌های خود را ندارند.

سازمان‌های حقوق بشری و سازمان ملل نیز نسبت به افزایش حملات شهرک‌نشینان، گسترش شهرک‌سازی‌ها و احتمال تکرار آوارگی اجباری فلسطینیان هشدار داده‌اند.

با ادامه این روند، کرانه باختری در آستانه مرحله تازه‌ای از تشدید تنش قرار گرفته است؛ مرحله‌ای که می‌تواند شامل یورش‌های گسترده‌تر، اشغال اردوگاه‌های جدید و افزایش فشارهای امنیتی علیه فلسطینیان باشد.

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