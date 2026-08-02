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درخواست آلمان برای افزایش آمادگی جهت حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا

درخواست آلمان برای افزایش آمادگی جهت حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا
کد خبر : 1821572
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در پی هجوم هزاران مهاجر به مطقه سئوتا در اسپانیا، آلمان خواستار افزایش آمادگی برای حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، روزنامه آلمانی بیلد گزارش داد که «یوهان وادفول»، وزیر خارجه این کشور، از کمیسیون اروپا خواست تا حفاظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا را در اولویت قرار دهد.

این روزنامه به نقل از وزیر خارجه آلمان نوشت که کشورهای اروپایی برای کنترل مهاجرت غیرقانونی به شرکای خارجی مانند مراکش نیاز دارند.

بیلد همچنین خاطرنشان کرد که اروپا موفق به جلوگیری از یک بحران بزرگ مهاجرت شده است، اما اوضاع همچنان پرتنش است.

این درخواست پس از هجوم حدود ۶۰ هزار مهاجر به منطقه «سئوتا» در اسپانیا در یک روز مطرح شد.

 

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