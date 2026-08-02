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دولت ارمنستان استعفا کرد

دولت ارمنستان استعفا کرد
کد خبر : 1821411
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دولت ارمنستان در آستانه تشکیل کابینه جدید استعفا کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، دولت ارمنستان در آستانه تشکیل کابینه جدید استعفا کرد.

«نیکول پاشینیان»، نخست وزیر ارمنستان اعلام کرد که دولت این کشور بر اساس قانون اساسی، در نخستین روز جلسه پارلمان جدید استعفا داده است، اقدامی که یک رویه قانونی متداول محسوب می‌شود.

وی گفته بود که طبق ماده ۱۵۸ قانون اساسی، دولت در روز اولین جلسه مجلس ملی جدید استعفا می‌دهد.

طبق قانون اساسی ارمنستان، دولت فعلی تا زمان تشکیل کابینه جدید، به عنوان سرپرست به وظایف خود ادامه می‌دهد.

 

 

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