گوستاوو پترو، رئیس‌جمهور کلمبیا، در جریان سفر به هاوانا، از جامعه جهانی خواست در کنار کوبا بایستد و از وقوع هرگونه اقدام نظامی علیه این کشور جلوگیری کند.

پترو با اشاره به تنش‌های اخیر میان کوبا و آمریکا، خواستار آغاز گفت‌وگو میان هاوانا و واشنگتن شد و گفت این گفت‌وگوها باید با حضور دولت کنونی آمریکا، از جمله مارکو روبیو، وزیر خارجه و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دنبال شود.

وی تأکید کرد که تهدیدهای موجود علیه کوبا می‌تواند به فرصتی برای مذاکره تبدیل شود و افزود: «اکنون زمان گفت‌وگو است.»

روابط کوبا و آمریکا در ماه‌های اخیر بار دیگر با افزایش تنش‌ها همراه شده است؛ به‌ویژه پس از آنکه ترامپ مواضع سخت‌گیرانه‌تری علیه هاوانا اتخاذ کرد.

همزمان، بحران کمبود سوخت، قطعی‌های مکرر برق و مشکلات اقتصادی در کوبا تشدید شده است؛ شرایطی که هاوانا آن را ناشی از ادامه تحریم‌ها و محدودیت‌های آمریکا می‌داند.

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