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درخواست پترو از ترامپ برای کاهش تنش با کوبا؛ «اکنون زمان گفت‌وگو است»

درخواست پترو از ترامپ برای کاهش تنش با کوبا؛ «اکنون زمان گفت‌وگو است»
کد خبر : 1821295
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همزمان با افزایش تنش‌ها میان واشنگتن و هاوانا، رئیس‌جمهور کلمبیا با هشدار درباره پیامدهای تقابل نظامی، از ترامپ خواست به جای تهدید، راه مذاکره با کوبا را انتخاب کند.

گوستاوو پترو، رئیس‌جمهور کلمبیا، در جریان سفر به هاوانا، از جامعه جهانی خواست در کنار کوبا بایستد و از وقوع هرگونه اقدام نظامی علیه این کشور جلوگیری کند.

پترو با اشاره به تنش‌های اخیر میان کوبا و آمریکا، خواستار آغاز گفت‌وگو میان هاوانا و واشنگتن شد و گفت این گفت‌وگوها باید با حضور دولت کنونی آمریکا، از جمله مارکو روبیو، وزیر خارجه و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دنبال شود.

وی تأکید کرد که تهدیدهای موجود علیه کوبا می‌تواند به فرصتی برای مذاکره تبدیل شود و افزود: «اکنون زمان گفت‌وگو است.»

روابط کوبا و آمریکا در ماه‌های اخیر بار دیگر با افزایش تنش‌ها همراه شده است؛ به‌ویژه پس از آنکه ترامپ مواضع سخت‌گیرانه‌تری علیه هاوانا اتخاذ کرد.

همزمان، بحران کمبود سوخت، قطعی‌های مکرر برق و مشکلات اقتصادی در کوبا تشدید شده است؛ شرایطی که هاوانا آن را ناشی از ادامه تحریم‌ها و محدودیت‌های آمریکا می‌داند.

 

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