روبیو از «فشار حداکثری» علیه ایران و تلاش برای توافق سخن گفت

به گزارش ایلا، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در گفت‌وگو با فاکس‌نیوز، با اشاره به تحولات ژئوپلیتیکی جهان، مدعی شد آمریکا با تهدیدهای مختلفی مواجه است و اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.

وی با تکرار ادعاهای ضدایرانی واشنگتن، گفت دولت دونالد ترامپ توانمندی‌های نظامی ایران را هدف قرار داده و به آن آسیب زده است؛ هرچند اذعان کرد تهران همچنان دارای موشک و پهپاد است.

روبیو مدعی شد ایران اکنون به دلیل آنچه وی «مذاکره از موضع قدرت آمریکا» خواند، برای توافق آمادگی بیشتری دارد. او همچنین گفت ممکن است تغییر نظام سیاسی ایران رخ ندهد، اما «رفتار و رویکرد آن باید تغییر کند».

وزیر خارجه آمریکا با متهم کردن ایران به دنبال کردن سیاست‌های منطقه‌ای، مدعی شد واشنگتن تلاش دارد هزینه این سیاست‌ها را افزایش دهد تا تهران ناچار به تغییر مسیر شود.

وی همچنین از تلاش برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز در حوزه انرژی خبر داد و گفت ایران همچنان به دلیل موقعیت جغرافیایی خود بر این گذرگاه راهبردی اشراف خواهد داشت.

روبیو در بخش دیگری از اظهارات خود درباره همکاری ایران و روسیه گفت آمریکا فعالیت‌های کشورهای رقیب و همکاری‌های آنها را زیر نظر دارد، اما این همکاری‌ها مانعی برای پیگیری اهداف واشنگتن در منطقه ایجاد نکرده است.

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