به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ در اظهاراتی مدعی شد: «من در حال نابود کردن ارزش پول ایران هستم» و فشارهای واردشده بر اقتصاد ایران، این کشور را با تورم شدید مواجه کرده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دولت آمریکا همزمان با تشدید فشارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی علیه ایران، از ادامه سیاست افزایش فشار بر تهران سخن می‌گوید.

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