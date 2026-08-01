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ادعای ترامپ: ارزش پول ایران را نابود می‌کنم

ادعای ترامپ: ارزش پول ایران را نابود می‌کنم
کد خبر : 1821253
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رئیس‌جمهور آمریکا، با تکرار ادعاهای خود علیه ایران مدعی شد: «در حال نابود کردن ارزش پول ایران هستم» و تهران با تورمی سنگین روبه‌رو است.»

به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ در اظهاراتی مدعی شد: «من در حال نابود کردن ارزش پول ایران هستم» و فشارهای واردشده بر اقتصاد ایران، این کشور را با تورم شدید مواجه کرده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دولت آمریکا همزمان با تشدید فشارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی علیه ایران، از ادامه سیاست افزایش فشار بر تهران سخن می‌گوید.

 

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