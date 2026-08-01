نیویورکتایمز مدعی شد:
«طرح محرمانه» ایران برای مقابله با تشدید حملات آمریکا
نیویورکتایمز در گزارشی مدعی شد ایران در دوره آتشبس موقت، برنامهای برای هماهنگی با گروههای همسو در منطقه تدوین کرده تا در صورت گسترش درگیریها، فشار بر آمریکا را افزایش دهد.
روزنامه آمریکایی نیویورکتایمز در گزارشی مدعی شد ایران در صورت تشدید حملات آمریکا، طرحی مرحلهای برای استفاده از متحدان منطقهای خود با هدف افزایش هزینههای جنگ برای دولت دونالد ترامپ آماده کرده است.
این روزنامه به نقل از دو مقام ارشد ایرانی که نامشان فاش نشده، مدعی شد این برنامه در دوره آتشبس موقت بهار گذشته تدوین شده و هدف آن، هماهنگی میان گروههای همسو با ایران در منطقه در صورت گسترش درگیریها بوده است.
بر اساس این گزارش، ایران و گروههای متحد آن در روزهای اخیر تلاش کردهاند با هدف قرار دادن منافع آمریکا و متحدانش، فشار بر واشنگتن را برای توقف عملیات نظامی علیه تهران افزایش دهند.
نیویورکتایمز مدعی شد فرماندهان نیروی قدس سپاه با رهبران حزبالله لبنان، انصارالله یمن و گروههای مسلح عراقی در ارتباط بودهاند تا در صورت ورود جنگ به مرحله گستردهتر، نقش این گروهها در جبهههای مختلف افزایش یابد.
این روزنامه همچنین ادعا کرد سپاه پاسداران روند بازسازی توان نظامی حزبالله لبنان پس از خسارتهای واردشده را تقویت کرده و حضور خود را در برخی پایگاههای تحت کنترل گروههای مسلح در عراق افزایش داده است.
به نوشته نیویورکتایمز، هدف این طرح، افزایش هزینههای درگیری برای آمریکا و ایجاد فشار بر دولت ترامپ برای تجدیدنظر در ادامه عملیات نظامی علیه ایران عنوان شده است.
این گزارش در شرایطی منتشر شده که تنشها میان تهران و واشنگتن افزایش یافته و دو طرف در حال بررسی سناریوهای مختلف در صورت تشدید تقابل هستند.