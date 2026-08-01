«تشدید تنش غیرمنتظره» در خاورمیانه؛ آمریکا از چه سناریویی نگران است؟
صدور هشدارهای کمسابقه از سوی سفارتخانههای آمریکا در منطقه، همزمان با افزایش تنشها با ایران، گمانهزنیها درباره احتمال ورود خاورمیانه به مرحلهای تازه از بحران را افزایش داده است.
به گزارش ایلنا، صدور هشدارهای امنیتی کمسابقه از سوی سفارتخانههای آمریکا در چند کشور منطقه، بار دیگر گمانهزنیها درباره احتمال ورود تنشهای ایران و آمریکا به مرحلهای جدید را افزایش داده است. اگرچه واشنگتن جزئیات دقیقی از دلایل این هشدارها ارائه نکرده، اما نوع ادبیات بهکاررفته نشان میدهد آمریکا احتمال تشدید ناگهانی ناامنیها در منطقه را جدی گرفته است.
در هشدارهای صادرشده، برخلاف توصیههای معمول امنیتی، به موضوعاتی مانند احتمال اختلال در پروازها، بسته شدن حریمهای هوایی، آمادگی برای ترک منطقه و توجه به پناهگاههای امن اشاره شده است؛ اقداماتی که معمولاً در شرایط افزایش نگرانی درباره حملات موشکی یا پهپادی و گسترش دامنه درگیریها انجام میشود.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که تنش میان واشنگتن و تهران پس از ماهها تقابل و افزایش فشارهای نظامی و سیاسی، وارد مرحله حساسی شده است. آمریکا در ماههای اخیر علاوه بر اعمال فشارهای اقتصادی و سیاسی، حضور نظامی خود در منطقه را تقویت کرده و ایران نیز بارها اعلام کرده است که هرگونه حمله به منافع یا زیرساختهای خود را با پاسخ متقابل مواجه خواهد کرد.
یکی از سناریوهای مطرح درباره اقدامات احتمالی آمریکا، گسترش دامنه اهداف فراتر از مراکز نظامی است. برخی گزارشها مدعی شدهاند که زیرساختهای انرژی، تأسیسات حیاتی و مراکز راهبردی ایران ممکن است در محاسبات واشنگتن قرار گرفته باشد؛ موضوعی که در صورت تحقق میتواند سطح درگیری را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
در مقابل، تهران نیز تأکید کرده است که در برابر هرگونه اقدام نظامی، پاسخ خواهد داد. مقامهای ایرانی بارها هشدار دادهاند که هدف قرار دادن زیرساختهای حیاتی ایران میتواند واکنشهایی علیه منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه به دنبال داشته باشد.
یکی از نگرانیهای اصلی واشنگتن، احتمال گسترش دامنه پاسخها در چند جبهه است. آمریکا نگران است هرگونه عملیات نظامی علیه ایران با واکنش گروههای همسو با تهران در منطقه همراه شود و پایگاهها، مراکز دیپلماتیک و منافع این کشور را در چند نقطه با تهدید مواجه کند.
در همین چارچوب، بحث درباره نقش رژیم صهیونیستی در تحولات احتمالی آینده نیز مطرح شده است. برخی گزارشها از هماهنگی میان واشنگتن و تلآویو سخن گفتهاند، در حالی که برخی دیگر احتمال دادهاند آمریکا در مرحله نخست، عملیات احتمالی را به تنهایی پیش ببرد تا از گسترش سریع دامنه جنگ جلوگیری کند.
در کنار گزینه نظامی، برخی گزارشها از بررسی ابزارهای فشار اقتصادی جدید علیه ایران حکایت دارد؛ از جمله تلاش برای محدود کردن مسیرهای تجاری و افزایش فشار بر تهران. با این حال، اجرای چنین گزینههایی با موانع سیاسی و منطقهای قابل توجهی روبهرو است.
در مجموع، هشدارهای امنیتی آمریکا را میتوان فراتر از یک اقدام معمول کنسولی ارزیابی کرد. این هشدارها نشان میدهد واشنگتن احتمال وقوع تحولات غیرمنتظره در منطقه را جدی گرفته است؛ هرچند هنوز مشخص نیست این اقدامات مقدمه یک عملیات نظامی جدید است یا بخشی از فشار روانی و سیاسی برای افزایش هزینه تصمیمگیری طرف مقابل.
آنچه روشن است، خاورمیانه در مقطع حساسی قرار دارد و هرگونه اشتباه محاسباتی میتواند تنشهای موجود را از سطح درگیری محدود به بحرانی گستردهتر تبدیل کند.
زیبا اکبرزاده