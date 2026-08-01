به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، روسیه بامداد امروز- شنبه- حمله‌ای گسترده با موشک‌های بالستیک و پهپاد علیه کی‌یف، پایتخت اوکراین و مناطق اطراف آن انجام داد که به گفته مقام‌های اوکراینی، ۱۰ کشته برجا گذاشت.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، اعلام کرد روسیه در این حمله ۳۵ موشک، شامل ۲۷ موشک بالستیک، و همچنین ۱۸۵ پهپاد به سمت اوکراین شلیک کرده است.

وی مدعی شد تنها یک موشک بالستیک رهگیری شده، زیرا اوکراین با کمبود موشک‌های رهگیر سامانه پاتریوت مواجه است.

زلنسکی در پیامی در شبکه تلگرام گفت: هر بسته موشک رهگیر بالستیک می‌تواند جان شهروندان اوکراینی را نجات دهد و هر شب بدون این تجهیزات، به معنای افزایش شمار قربانیان است.

شاهدان خبرگزاری رویترز از وقوع بیش از ۱۲ انفجار در چند موج حمله در کی‌یف خبر دادند. مقام‌های اوکراینی اعلام کردند بخش‌هایی از هفت منطقه این شهر هدف حملات قرار گرفته و ساختمان‌های مسکونی، یک مدرسه، سفارت لیتوانی و برخی زیرساخت‌های شهری آسیب دیده‌اند.

بر اساس اعلام دادستانی اوکراین، بیشتر قربانیان در مناطق مختلف کی‌یف جان خود را از دست داده‌اند و ده‌ها نفر نیز زخمی شده‌اند که چهار کودک در میان مجروحان هستند.

این حمله در حالی انجام شد که جنگ روسیه و اوکراین وارد پنجمین سال خود شده و خطوط نبرد همچنان بیش از ۱۲۰۰ کیلومتر امتداد دارد. با این حال، مقام‌های اوکراینی مدعی شده‌اند پیشروی نیروهای روسیه در ماه‌های اخیر کاهش یافته است.

زلنسکی همچنین گفت که اوکراین حملات خود را به داخل خاک روسیه گسترش داده و زیرساخت‌های نفتی و مراکز پشتیبانی نظامی این کشور را هدف قرار داده است.

وی گفت نیروهای اوکراینی به سه پالایشگاه نفت در منطقه باشقیرستان و برخی اهداف مرتبط با توان نظامی روسیه حمله کرده‌اند.

در مقابل، روسیه حملات خود علیه کی‌یف و دیگر شهرهای اوکراین را افزایش داده است. اوکراین برای دفاع هوایی خود به سامانه‌های پاتریوت آمریکا متکی است، اما به نوشته رویترز، جنگ ایران باعث شده بخشی از موشک‌های رهگیر اختصاص‌یافته به اوکراین به ارتش آمریکا منتقل شود.

این دومین حمله بزرگ روسیه به کی‌یف در روزهای اخیر است. در حمله روز پنجشنبه نیز ۹ نفر کشته شدند که شش نفر از آنها اعضای یک خانواده بودند.

ویتالی کلیچکو، شهردار کی‌یف، اعلام کرد این شهر در حال ساخت و تجهیز پناهگاه‌های بیشتر برای مقابله با افزایش حملات است.

همچنین آندری سیبیها، وزیر خارجه اوکراین، خواستار ارسال فوری تجهیزات دفاع هوایی شد و گفت توان دفاعی هوایی، نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر جنگ خواهد داشت. وی افزود هرچه سپر دفاعی اوکراین قوی‌تر باشد، امکان دستیابی به صلح افزایش خواهد یافت.