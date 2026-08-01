به گزارش ایلنا، روزنامه عبری «یدیعوت آحرونوت» گزارش داد در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال ازسرگیری حملات گسترده آمریکا علیه ایران افزایش یافته، هنوز تصمیم نهایی در این باره اتخاذ نشده است.

این روزنامه به نقل از شبکه آمریکایی «سی‌بی‌اس» و یک مقام اسرائیلی نوشت تل‌آویو از تصمیم واشنگتن برای ازسرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران اطلاعی ندارد و تاکنون نیز هیچ درخواستی برای مشارکت در حملات جدید دریافت نکرده است.

به نوشته یدیعوت آحرونوت، این مقام اسرائیلی که نامش فاش نشده، این اظهارات را در شرایطی مطرح کرده است که گزارش‌هایی درباره احتمال اجرای حملات گسترده علیه ایران در روزهای آینده منتشر شده است.

این روزنامه همچنین مدعی شد اسرائیل در مقطع کنونی تلاش می‌کند این تصور ایجاد نشود که آمریکا را به گسترش جنگ با ایران ترغیب کرده است؛ موضوعی که همزمان با افزایش انتقادهای داخلی از دولت دونالد ترامپ و نزدیک شدن انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا اهمیت بیشتری یافته است.

بر اساس این گزارش، سفارتخانه‌های آمریکا در بحرین، عراق، اردن، کویت، لبنان، عمان، قطر، عربستان، امارات، مصر و سرزمین‌های اشغالی به شهروندان آمریکایی درباره احتمال تشدید تنش‌ها در منطقه هشدار داده و از آنها خواسته‌اند برای خروج احتمالی از منطقه آمادگی داشته باشند.

یدیعوت آحرونوت افزود وزارت خارجه آمریکا نیز با صدور هشدار امنیتی از شهروندان خود خواسته است در صورت حضور در منطقه، برای ترک آن آماده باشند و از سفرهای غیرضروری به خاورمیانه خودداری کنند.

این روزنامه همچنین مدعی شد ایران همزمان با انتشار تصاویری از بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده و نمایش روند بازگشت آنها به چرخه فعالیت، در تلاش است هزینه هرگونه حمله جدید را برای آمریکا افزایش دهد.

بر اساس این گزارش، در کنار این اقدامات، گزارش‌هایی نیز درباره حوادث امنیتی در تنگه هرمز و رهگیری پهپادهای مهاجم در منطقه منتشر شده است.

یدیعوت آحرونوت در پایان نوشت با وجود گمانه‌زنی‌ها درباره موافقت اولیه دونالد ترامپ با ازسرگیری حملات علیه ایران، هنوز دستور نهایی برای اجرای این حملات صادر نشده و احتمال تغییر تصمیم واشنگتن همچنان وجود دارد.

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