ترامپ: ما با قدرت تمام به ایران ضربه خواهیم زد!

به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با اشاره به اقدامات نظامی واشنگتن علیه ایران مدعی شد آنچه آمریکا انجام می‌دهد «عملیات نظامی» است و نه جنگ.

ترامپ همچنین با طرح ادعاهایی علیه توان نظامی ایران گفت: «ایران دیگر نیروی دریایی مؤثری در اختیار ندارد و توانایی پرتاب پهپادهایش نیز از بین رفته است.»

وی در ادامه با اشاره به روند مذاکرات، ایران را به «عدم صداقت» در قبال توافق متهم کرد و مدعی شد: «این موضوع تغییری در واقعیت ایجاد نمی‌کند و ایران اکنون در شرایط بسیار دشواری قرار دارد.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین گفت: «پنج ماه از تحرکات نظامی ما علیه ایران می‌گذرد و ما آسیب‌های گسترده‌ای به توانمندی‌های نظامی آن‌ها وارد کرده‌ایم.» وی در ادامه تأکید کرد: «ما با قدرت تمام به ایران ضربه خواهیم زد. اگرچه ایران با ضربات سهمگینی روبرو شده، اما همچنان مقداری از توان خود را حفظ کرده است.»

در بخش دیگری از سخنان ترامپ، وی فاش کرد که هیئتی متشکل از استیون ویتکاف، جرد کوشنر، جی‌دی ونس (معاون رئیس‌جمهور) و مارکو روبیو (وزیر امور خارجه)، در حال مشارکت در گفتگوهای مرتبط با پرونده ایران هستند.

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