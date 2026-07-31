ادعای تازه واشنگتن علیه ایران؛ این بار در پرونده حمله سایبری به شبکههای آب
مقامهای آمریکایی در حالی احتمال نقش داشتن هکرهای مرتبط با ایران در حمله سایبری به شبکههای آب مینهسوتا را مطرح کردهاند که تأکید دارند تحقیقات درباره این حادثه همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، نیویورکتایمز نوشت، طی روزهای یکشنبه و دوشنبه، یک حمله سایبری هماهنگ سامانههای عملیاتی بیش از ۳۰ شبکه آب محلی در ایالت مینهسوتا را هدف قرار داد.
سازمان خدمات فناوری اطلاعات مینهسوتا (MNIT) با تأیید وقوع این حمله اعلام کرد سامانههای تعدادی از شبکههای آب این ایالت مورد حمله قرار گرفتهاند. با این حال، وزارت بهداشت مینهسوتا اعلام کرد هیچیک از شهرهای آسیبدیده از شهروندان نخواستهاند نحوه استفاده از آب آشامیدنی را تغییر دهند و تاکنون نیز گزارشی از تأثیر این حمله بر کیفیت آب شرب منتشر نشده است.
نیویورکتایمز به نقل از مقامهای فدرال، مسئولان ایالتی و منابع آگاه از روند تحقیقات نوشت شیوه اجرای حمله و نبود هرگونه درخواست باج، احتمال دخالت هکرهای وابسته یا مرتبط با ایران را در نگاه بازرسان تقویت کرده است. با این حال، مقامهای آمریکایی تصریح کردهاند این فرضیه بر پایه ارزیابیهای اولیه مطرح شده و ممکن است با تکمیل تحقیقات و دستیابی به شواهد جدید تغییر کند.
اداره تحقیقات فدرال آمریکا (FBI) نیز اعلام کرد از گزارشهای مربوط به حملات سایبری علیه زیرساختهای آب و فاضلاب این کشور آگاه است و با همکاری نهادهای مسئول، اقدامات لازم را برای حفاظت از زیرساختهای حیاتی و مقابله با تهدیدهای سایبری در دستور کار قرار داده است.