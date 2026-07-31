به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، امروز- جمعه- وارد کمپ‌دیوید در ایالت مریلند شد تا ریاست نشست کابینه را بر عهده بگیرد؛ نشستی که انتظار می‌رود بخش مهمی از آن به بررسی تحولات مربوط به ایران اختصاص یابد.

بر اساس این گزارش، ترامپ در حالی اعضای کابینه را در کمپ‌دیوید گرد هم آورده است که دولت آمریکا به دنبال یافتن راهکاری برای پایان دادن به رویارویی با ایران و هم‌زمان مهار افزایش قیمت بنزین است؛ موضوعی که می‌تواند بر شانس جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در ماه نوامبر تأثیر بگذارد.

رویترز همچنین نوشت ترامپ برخلاف برخی رؤسای جمهور پیشین آمریکا، کمتر از اقامتگاه ریاست‌جمهوری کمپ‌دیوید استفاده کرده و معمولا ترجیح داده است اوقات خود را در مجموعه‌های گلف متعلق به خود سپری کند. این سفر، سومین حضور او در کمپ‌دیوید از زمان آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری‌اش محسوب می‌شود.

کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، هفته گذشته اعلام کرده بود این نشست، سیزدهمین جلسه کابینه در دومین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ است و در فضایی متفاوت از جلسات معمول برگزار خواهد شد.

به گزارش رویترز، انتظار می‌رود بخش عمده دستورکار این نشست به بررسی تحولات سیاست خارجی، به‌ویژه پرونده ایران، اختصاص یابد.

انتهای پیام/