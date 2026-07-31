خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترامپ وارد کمپ‌دیوید شد؛ نشست ویژه با محوریت ایران

ترامپ وارد کمپ‌دیوید شد؛ نشست ویژه با محوریت ایران
کد خبر : 1820779
لینک کوتاه کپی شد.

همزمان با ادامه تنش‌ها میان تهران و واشنگتن، رئیس‌جمهور آمریکا برای برگزاری نشست کابینه وارد کمپ‌دیوید شد؛ نشستی که به گفته رویترز، پرونده ایران یکی از مهم‌ترین محورهای آن خواهد بود.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، امروز- جمعه- وارد کمپ‌دیوید در ایالت مریلند شد تا ریاست نشست کابینه را بر عهده بگیرد؛ نشستی که انتظار می‌رود بخش مهمی از آن به بررسی تحولات مربوط به ایران اختصاص یابد.

بر اساس این گزارش، ترامپ در حالی اعضای کابینه را در کمپ‌دیوید گرد هم آورده است که دولت آمریکا به دنبال یافتن راهکاری برای پایان دادن به رویارویی با ایران و هم‌زمان مهار افزایش قیمت بنزین است؛ موضوعی که می‌تواند بر شانس جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در ماه نوامبر تأثیر بگذارد.

رویترز همچنین نوشت ترامپ برخلاف برخی رؤسای جمهور پیشین آمریکا، کمتر از اقامتگاه ریاست‌جمهوری کمپ‌دیوید استفاده کرده و معمولا ترجیح داده است اوقات خود را در مجموعه‌های گلف متعلق به خود سپری کند. این سفر، سومین حضور او در کمپ‌دیوید از زمان آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری‌اش محسوب می‌شود.

کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، هفته گذشته اعلام کرده بود این نشست، سیزدهمین جلسه کابینه در دومین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ است و در فضایی متفاوت از جلسات معمول برگزار خواهد شد.

به گزارش رویترز، انتظار می‌رود بخش عمده دستورکار این نشست به بررسی تحولات سیاست خارجی، به‌ویژه پرونده ایران، اختصاص یابد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل