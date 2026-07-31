خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترامپ ادامه مذاکرات با ایران را مشروط کرد

ترامپ ادامه مذاکرات با ایران را مشروط کرد
کد خبر : 1820774
لینک کوتاه کپی شد.

نیویورک‌پست به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که رئیس‌جمهور آمریکا ادامه روند مذاکرات با ایران را به پذیرش آتش‌بس از سوی تهران مشروط کرده است.

به گزارش ایلنا، روزنامه نیویورک‌پست نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، آماده است مسیر مذاکرات با ایران را ادامه دهد، اما این امر را به موافقت تهران با برقراری آتش‌بس مشروط کرده است.

این مقام آمریکایی همچنین مدعی شد ترامپ خواهان دستیابی به توافق با ایران است، اما در صورت ادامه حملات از سوی تهران، جمهوری اسلامی با «هزینه و پیامدهای آن» روبه‌رو خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل