ترامپ ادامه مذاکرات با ایران را مشروط کرد
نیویورکپست به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که رئیسجمهور آمریکا ادامه روند مذاکرات با ایران را به پذیرش آتشبس از سوی تهران مشروط کرده است.
به گزارش ایلنا، روزنامه نیویورکپست نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، آماده است مسیر مذاکرات با ایران را ادامه دهد، اما این امر را به موافقت تهران با برقراری آتشبس مشروط کرده است.
این مقام آمریکایی همچنین مدعی شد ترامپ خواهان دستیابی به توافق با ایران است، اما در صورت ادامه حملات از سوی تهران، جمهوری اسلامی با «هزینه و پیامدهای آن» روبهرو خواهد شد.