شکاف بر سر ایران؛ متحدان آمریکا برای همراهی با ترامپ شرط گذاشتند
رسانه آمریکایی پولیتیکو نوشت متحدان سنتی واشنگتن از ورود مستقیم به تقابل با ایران خودداری میکنند و اعلام کردهاند تا زمان برقراری آتشبس و تضمین آزادی کشتیرانی، در هیچ اقدام مشترکی مشارکت نخواهند کرد.
به گزارش ایلنا، روزنامه آمریکایی «پولیتیکو» گزارش داد بسیاری از متحدان ایالات متحده تمایلی به همراهی فوری با دولت دونالد ترامپ در تقابل با ایران ندارند و هرگونه همکاری را به برقراری آتشبس پایدار و دریافت تضمینهای امنیتی مشروط کردهاند.
به نوشته این روزنامه، دولت ترامپ بر ضرورت همراهی متحدان خود برای مهار بحران با ایران تأکید دارد، اما شرکای سنتی واشنگتن همچنان از ورود مستقیم به این رویارویی خودداری میکنند و ترجیح میدهند تا روشن شدن سرنوشت آتشبس، از هرگونه اقدام عملی پرهیز کنند.
پولیتیکو به نقل از منابع غربی نوشت ازسرگیری درگیریها میان آمریکا و ایران پس از توافق شکننده آتشبس در ماه ژوئن، نگرانیها درباره گسترش بحران در منطقه را افزایش داده است؛ بحرانی که میتواند با کاهش صادرات نفت و گاز، بازارهای جهانی انرژی و اقتصاد جهان را با چالشهای جدی روبهرو کند.
گزینههای آمریکا برای مهار بحران محدود شده است
این روزنامه در ادامه گزارش خود نوشت گزینههای واشنگتن برای مهار بحران یا بازگشایی تنگه هرمز به روی نفتکشها محدود شده و همین موضوع، قدرت چانهزنی متحدان آمریکا را افزایش داده است.
دیپلماتهای اروپایی به پولیتیکو گفتهاند کشورهایشان تا زمانی که آمریکا و ایران بر سر آتشبس به توافق نرسند، حاضر نیستند امنیت شهروندان خود را به خطر بیندازند.
یک دیپلمات آسیایی نیز اعلام کرد کشورش انتظار دارد واشنگتن هر لحظه درخواست مشارکت در اقدامات مشترک در خلیج فارس را مطرح کند، اما تأکید کرد اعزام هرگونه نیرو یا تجهیزات به منطقه تنها در صورت برقراری آتشبس و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز امکانپذیر خواهد بود.
همچنین ائتلاف چندملیتی تشکیلشده از سوی فرانسه و انگلیس نیز هرگونه مشارکت عملیاتی را به برقراری آتشبس میان تهران و واشنگتن مشروط کرده است. یک دیپلمات اروپایی مستقر در واشنگتن نیز گفت در شرایط کنونی، بعید است کشورهای اروپایی تصمیم به حضور گستردهتر در این بحران بگیرند.
متحدان آمریکا خواستار امتیاز در برابر همکاری شدند
در همین حال، برخی متحدان آمریکا نیز شروط مشخصی برای همراهی با واشنگتن مطرح کردهاند. یک مقام اروپای شرقی گفت کشورش با مشارکت در هرگونه عملیات احتمالی آمریکا در تنگه هرمز موافقت کرده، اما در مقابل خواستار افزایش حضور نظامی آمریکا در کشورهای حوزه بالتیک شده است.
وی همچنین با اشاره به روابط ایران و روسیه مدعی شد واشنگتن تازه به اهمیت این موضوع پی برده است.
از سوی دیگر، اوکراین نیز اعلام کرد پیشنهاد خود برای تأمین پهپادهای رهگیر مورد نیاز آمریکا همچنان پابرجاست، مشروط بر اینکه در مقابل، تسلیحات بیشتری از واشنگتن دریافت کند.
پولیتیکو در پایان نوشت تشدید تنش با ایران، شکاف میان آمریکا و متحدانش را عمیقتر کرده است؛ شکافی که به اعتقاد این روزنامه، سیاستهای خارجی و تجاری دولت ترامپ، از جمله اعمال تعرفههای سنگین، تهدید به تصرف گرینلند و اظهارات جنجالی درباره تبدیل کانادا به «پنجاهویکمین ایالت آمریکا»، در شکلگیری آن نقش داشته است.