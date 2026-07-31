به گزارش ایلنا، در حالی که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، همچنان درباره توافقی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای پایان جنگ غزه از آن خبر داده سکوت کرده است، تل‌آویو اعلام کرد تا زمان خلع سلاح کامل حماس، هیچ‌گونه عقب‌نشینی از مواضع کنونی ارتش این رژیم در نوار غزه انجام نخواهد شد.

یک مقام اسرائیلی در نخستین واکنش رسمی به توافق اعلام‌شده، به شبکه «سی‌ان‌ان» گفت: «بار دیگر تأکید کرده‌ایم که بدون خلع سلاح واقعی حماس، نیروهای ارتش اسرائیل از خط زرد فعلی عقب‌نشینی نخواهند کرد.»

این اظهارات پس از آن مطرح شد که یکی از مسئولان جنبش حماس اعلام کرد این جنبش در صورت پایبندی اسرائیل به مفاد توافق آتش‌بس اکتبر، از جمله عقب‌نشینی نیروهای این رژیم به منطقه موسوم به «خط زرد»، با خلع سلاح موافقت خواهد کرد.

«خط زرد» به محدوده‌ای اطلاق می‌شود که ارتش رژیم صهیونیستی بر اساس توافق آتش‌بس اکتبر ۲۰۲۵ به آن عقب‌نشینی کرده بود. این منطقه حدود ۵۳ درصد از مساحت نوار غزه را در بر می‌گرفت، اما با گسترش اشغالگری اسرائیل به سمت سواحل مدیترانه، مساحت قابل استفاده برای ساکنان غزه بیش از پیش کاهش یافته است.

ترامپ روز پنجشنبه مدعی شد «توافقی تاریخی» برای تضمین خلع سلاح حماس حاصل شده است؛ توافقی که به گفته وی، بخشی از یک طرح چندمرحله‌ای برای پایان دادن به جنگ غزه به شمار می‌رود.

اختلافات در کابینه رژیم صهیونیستی

با وجود سکوت نتانیاهو، اعلام این توافق با واکنش‌های گسترده‌ای در محافل سیاسی رژیم صهیونیستی همراه شد. مقامات اسرائیلی بار دیگر تأکید کردند که خلع سلاح کامل پیش‌شرط هرگونه پیشرفت در اجرای توافق است و تا پیش از تحقق این شرط، هیچ عقب‌نشینی از منطقه موسوم به «خط زرد» انجام نخواهد شد.

این توافق همچنین با مخالفت شماری از اعضای ائتلاف حاکم روبه‌رو شده است. «ایتامار بن‌گویر»، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، هرگونه توافقی را که با میانجیگری طرف ثالث حاصل شود رد کرد و مدعی شد تنها گزینه قابل قبول، «نابودی حماس» است.

همچنین اوریت استروک، وزیر وابسته به حزب صهیونیسم دینی، این توافق را «خطرناک» توصیف کرد.

در مقابل، کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی با استقرار یک نیروی بین‌المللی محدود متشکل از حدود ۲۰۰ نظامی در منطقه‌ای آزمایشی در شهر رفح موافقت کرده است؛ اقدامی که در چارچوب طرح پیشنهادی ترامپ انجام می‌شود. با این حال، تل‌آویو تأکید کرده است که هرگونه گسترش مأموریت این نیرو، منوط به موافقت اسرائیل خواهد بود.

منابع اسرائیلی همچنین می‌گویند نتانیاهو احتمالا به‌صورت علنی با این توافق مخالفت نخواهد کرد، اما معتقد است حماس به تعهدات خود پایبند نخواهد ماند. از سوی دیگر، بعید به نظر می‌رسد وی پیش از برگزاری انتخابات آینده، دستور عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی از غزه را صادر کند.

در همین حال، گادی آیزنکوت، رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی، با انتقاد از سکوت نتانیاهو گفت ابهام در موضع نخست‌وزیر این پرسش را ایجاد کرده است که آیا اسرائیل در شکل‌گیری این توافق نقش داشته یا توافق بدون مشارکت تل‌آویو بر این رژیم تحمیل شده است.

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