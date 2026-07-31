به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد حدود دو‌سوم آمریکایی‌ها معتقدند هزینه‌های جنگ با ایران فراتر از دستاوردهای احتمالی آن است.

بر اساس نظرسنجی مرکز پژوهشی آسوشیتدپرس-نورک، ۶۴ درصد از ‌مردم آمریکا بر این باورند که ادامه درگیری نظامی با ایران ارزش پذیرش خطرات آن را ندارد، در حالی که تنها ۳۳ درصد معتقدند این درگیری ارزش ادامه دادن دارد.

این نظرسنجی تنها به دیدگاه مردم درباره جنگ محدود نشده و عملکرد «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، در مدیریت این پرونده را نیز بررسی کرده است. نتایج نشان می‌دهد میزان حمایت از نحوه مدیریت این بحران از سوی ترامپ کاهش یافته است و تنها ۲۸ درصد از آمریکایی‌ها از نحوه مدیریت درگیری‌های خاورمیانه توسط ترامپ رضایت داشته‌اند.

این نظرسنجی همچنین نشان‌دهنده اختلاف نظر درباره مسیر آینده جنگ است. حدود دو نفر از هر ۱۰ آمریکایی خواهان ادامه درگیری هستند، در حالی که سه نفر از هر ۱۰ نفر معتقدند آمریکا باید حملات را متوقف کند و فرصت را به دیپلماسی بدهد.

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