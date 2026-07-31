به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، خبرگزاری دولتی شینهوا گزارش داد که «شی جین‌پینگ»، رئیس جمهور چین، ‌از رهبران ارشد حزب کمونیست حاکم خواست تا مبارزه با فساد در ارتش را تشدید کرده و نوسازی دفاع ملی را پیش ببرند.

بنا به گزارش شینهوا، شی در جلسه گروهی دفتر سیاسی، نهاد عالی تصمیم‌گیری چین، گفت: «لوله تفنگ باید همیشه از فرمان حزب اطاعت کند.»

شینهوا گزارش داد که او همچنین خواستار ایجاد یک سیستم نظامی هوشمند، از جمله استفاده بیشتر از فناوری‌های بدون سرنشین و استفاده عمیق‌تر از سیستم‌های اطلاعات سایبری شد.

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